Pensioni 2016, ultime novità. Sul fronte pensioni e previdenza e vitalizi, le ultime news vengono fornite dall’Ufficio stampa della giunta della Campania, che ha diffuso una nota di chiarimento in merito alla soppressione dell’assegno vitalizio e al passaggio al sistema contributivo per i Consiglieri. Redatta dall’Ufficio legislativo, la nota precisa che le modifiche si attuano per “l’innalzamento dell’età da 60 a 65 anni”. “La materia previdenziale è complessa. La pensione contributiva si costruisce con un contributo a carico del lavoratore ed un contributo a carico del datore di lavoro che nella somma superano di poco il 30% della retribuzione imponibile. Questo 30% si ripartisce sommariamente per 1/3 circa a carico del lavoratore e 2/3 a carico del datore di lavoro. Questo, grosso modo, il sistema nel pubblico e nel privato. Alla scadenza prevista (variabile nei vari sistemi pubblici e privati) matura una prestazione previdenziale commisurata alla durata e all’entità dei contributi versati. Diversamente dal sistema retributivo o al regime dei vitalizi in cui la prestazione è indipendente dai contributi versati. Non c’è bisogno di aggiungere, quindi, che la pensione contributiva è profondamente diversa dal vitalizio”.

“Si ricorda – continua la nota – che il Consiglio Regionale già con legge del 27.1.2012 n. 1, all’art. 52 comma 9, nel sopprimere il vitalizio a decorrere dalla X legislatura, aveva stabilito l’introduzione del sistema contributivo per i consiglieri eletti nella medesima X legislatura, con decorrenza dal 60° anno di età e con sistema di calcolo vigente per i dipendenti pubblici sul modello INPDAP. Medesima misura era stata stabilita dalla legge di stabilità per il 2016 con provvedimento da adottarsi dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale.”Per Valeria Ciarambino, consigliera campana del M5S e presidente della Commissione Trasparenza, la nota di approfondimento dell’Ufficio legislativo della giunta non dice “nulla di diverso da quello che sosteniamo”. Al telefono con l’agenzia di stampa Askanews, Ciarambino spiega nel dettaglio i rilievi che vengono mossi a molte parti dell’art. 5 del cosiddetto “maxiemendamento” (l’emendamento interamente sostitutivo al bilancio di previsione per il triennio 2017-2019 e alla legge di stabilità per il 2017). “I vitalizi vengono aboliti per legge nazionale e noi lo sappiamo. Ma loro riprendono il concetto citandolo nel comma 1 dell’art. 5. Sembra quasi vogliano mettere le mani avanti per mascherare delle schifezze che vengono citate dopo”. Il punto dolente è quello in cui, incalza Ciarambino, si dice che i consiglieri regionali in carica (nella X legislatura, ndr), che già percepiscono il vitalizio regionale o altri, potranno aggiungere ad esso, o ad essi, anche la pensione”. Insomma, sbotta la consigliera pentastellata, “De Luca e la sua maggioranza non solo non mettono mano a una effettiva riduzione dei vitalizi, ma danno anche la pensione!”. Temi che verranno riproposti oggi mercoledì in aula, anticipa la consigliera, sotto forma di subemendamenti e che riprendono le richieste contenute nella pdl: “di innalzare il percepimento del vitalizi ampliandolo a tutti; di introdurre il divieto di cumulo scegliendo uno solo. Altre regioni lo hanno fatto, la Campania non ci ha messo mano e ora consente anche il cumulo con la pensione. Vero che si tratta di pensione con sistema contributivo, ma questo non esiste”.

Fondi pensione, le ultime news di Assofondipensione.

Le ultime news sui fondi pensioni viene fornita da nuovo presidente di Assofondipensione, associazione costituita con l’obiettivo di rappresentare gli interessi dei fondi pensione negoziali. Si occupa di elaborare proposte ed iniziative finalizzate a migliorare l’attività del sistema dei fondi pensione negoziali. Assofondipensione è stata costituita nel 2003 per iniziativa di Confindustria, Confcommercio, Confservizi, Confcooperative, Legacoop, Agci e Cgil, Cisl, Uil e Ugl.Giovanni Maggi, imprenditore lecchese di quarta generazione, è il nuovo presidente di Assofondipensione, l’associazione dei fondi pensione negoziali, e ha dichiarato dopo la nomina: “Il nuovo consiglio sarà impegnato a portare avanti con rinnovato slancio e vigore le attività dell’Associazione in vista delle sfide che attendono il secondo pilastro previdenziale, anche sulla base delle novità normative recate dalla Legge di Bilancio 2017 e dai provvedimenti di prossima emanazione come il DDL Concorrenza. Temi di notevole rilevanza saranno la crescita dimensionale dei fondi (in termini di iscritti e quindi di patrimoni gestiti), nonché la diversificazione delle loro scelte di portafoglio, anche al fine di contribuire al sostegno dell’economia reale del Paese”.

Fondi pensioni e rendimenti, gli ultimi rapporti.

Sul fronte pensioni, secondo quanto riporta Repubblica, chi andrà in pensione nel 2050 o 2060 riceverà una pensione superiore all’80% dell’ultimo stipendio, ma a condizione che inizi a lavorare a 30 anni, che la contribuzione sia continuativa e che il Pil cresca. Per integrare la pensione pubblica si può ricorrere a fondi pensione e Pip, ma si tratta ancora di schemi a contribuzione definita, nei quali, in aggiunta al rischio di sotto-finanziamento, si è esposti anche all’andamento dei mercati finanziari. Dovrebbero ricorrere alla previdenza integrativa soprattutto i lavoratori entrati tardi nel mondo del lavoro, sottopagati o dalla carriera frammentata, ovvero proprio i soggetti che dispongono di basse risorse finanziarie. E allora la risposta principale al problema della pensione, pubblica o privata, va cercata altrove, come indicava l’Ocse nella sezione dedicata all’Italia del suo Pensions at a Glance 2015: “Mentre l’aumento dell’età pensionabile e il più stretto legame tra contributi e reddito da pensione hanno senza dubbio rafforzato la sostenibilità finanziaria del sistema pensionistico, l’obiettivo finale da un punto di vista sociale ed economico deve essere quello di promuovere carriere complete e di maggior durata”.

Pensioni, rimborsi, mancato adeguamento.

Sul fronte pensioni e rimborsi, secondo quanto riporta il sito PMI.it continua l’iniziativa dei sindacati confederali per i pensionati interessati dal blocco sulla rivalutazione delle pensioni nel biennio 2012-2013, a tutela del rischio di prescrizione in attesa della nuova sentenza della Corte Costituzionale. Cgil, Cisl e Uil promuovono la presentazione di un’istanza da parte dei pensionati per interrompere i termini di prescrizione che scatterebbero nel 2017, impedendo il rimborso totale della rivalutazione mancata anche nel caso in cui la Consulta dovesse pronunciarsi a loro favore. I sindacati temono però che, anche nel caso in cui la Consulta decidesse l’incostituzionalità del decreto Poletti, i pensionati interessati non riescano a incassare la parte di rivalutazione a causa della prescrizione; i ratei delle pensioni si prescrivono in cinque anni, e visto che si tratta di rivalutazioni delle pensioni che riguardano anche l’anno 2012, il 2017 è l’anno in cui scatta la prescrizione.

Pensioni, ricorsi e rivalutazioni.

Intanto, sempre sul fronte ricorsi per i rimborsi sulle pensioni, secondo quanto riporta la Gazzetta di Parma, visto che il 31 dicembre scadono i termini per il rimborso totale delle pensioni, in queste settimane, migliaia di pensionati parmigiani hanno chiesto di recuperare quanto è stato tolto loro dalla Legge Fornero e Monti. (A Parma sono state 46.477 le pensioni «congelate», cioè che non sono state adeguate al costo della vita per la riforma Fornero-Monti. Lo Spi Cgil di Parma ha calcolato che oltre 51 milioni di euro sono stati tolti ai pensionati parmigiani per questo motivo.

Pensioni anticipate, opzione donna, le ultime news.

Sul fronte pensioni anticipate ed opzione donna, Orietta Armiliato del Comitato Opzione Donna Social porge un ringraziamento all’onorevole Anna Giacobbe, con l’invito a continuare una proficua collaborazione per la modifica della legge Monti Fornero sulle pensioni. «Lavoriamo insieme! – così esordisce la Armiliato. – La Commissione Lavoro della Camera ha descritto con precisione, e con argomenti solidi, le conseguenze delle norme pensionistiche sulla vita delle donne, le più penalizzate dalla “legge Monti-Fornero”, anche con una poderosa “indagine conoscitiva”. Nel programma del PD per governare l’Italia, cambiare quelle norme deve essere un punto fermo. @TNannicini. Grazie On.Giacobbe, lo abbiamo fatto, lo facciamo e lo faremo, #proviamocinsieme e insieme, a forza di piccoli ma significativi passi, riusciremo a dare una nuova dignità alla previdenza femminile».

Intanto, la Armiliato è sempre in fermento ed in attività, e per il Natale, propone un’interessante iniziativa, e la racconta in uno degli ultimi post:”Lascia sotto l’albero un augurio ed una tua richiesta e/o desiderio rivolti al TUO PARLAMENTARE O PERSONAGGIO POLITICO PREFERITO raccoglieremo i messaggi e ne faremo una sintesi e sarà un modo diverso per fargli gli auguri ricordandogli che abbiamo bisogno anche di lei/lui affinché il nostro desiderio o la nostra richiesta possano essere soddisfatti.

Pensioni, precoci, quota 41, jobs act.

Sul fronte pensioni, precoci, e referendum proposti dalla Cgil in merito ai voucher, all’art.18, e sul lavoro. Roberto Occhiodoro membro del gruppo Facebook del gruppo Lavoratori precoci uniti a tutela dei propri diritti Buon pomeriggio a tutte/i.Evidentemente non gli sono bastati gli schiaffoni presi alle amministrative e al referendum: ancora una volta cercano di bloccare la voce degli elettori. Ed allora cerchiamo di rinfrescargli la memoria: non c’è soltanto il 24 gennaio come data di pronunciamento della Corte Costituzionale sulla legge elettorale; c’è l’11 gennaio in cui la Corte deve pronunciarsi sull’ammissibilità o meno dei 3 quesiti referendari proposti dalla CGIL in merito a: Reintroduzione dell’Art.18; abolizione dei voucher ( massimo livello di precarizzazione ed impoverimento del lavoro); riesumazione della responsabilità di appaltatore ed appaltante nei confronti del lavoratore. E se la Corte darà parere favorevole il popolo italiano sarà chiamato al voto per dire SI o NO a questi quesiti entro la primavera prossima ventura. 3 milioni e 300.000 lavoratori hanno firmato per questi referendum ed un altro milione e 200.000 per l’approvazione di una legge di iniziativa popolare per il ripristino di questi diritti cancellati dal Jobs Act.

Nell’ultima parte del post Occhiodoro esprime le richieste dei precoci: “Noi chiediamo espressamente, qualora la Corte decida per l’ammissibilità dei referendum, di poter andare a votare nel più breve tempo possibile anche su questi temi; perché siamo convinti che il paese “ felix” che per 1000 giorni è stato dipinto esiste solo nella testa di governanti sordi e ciechi verso i lavoratori ed in quella dei loro amici, perché il tema del lavoro è legato a filo doppio con quello nostro specifico dei 41 PER TUTTI, perché i nostri figli possano avere un futuro che non sia peggiore del nostro (il che è tutto dire), perchè in questo paese tornino quei diritto di giustizia e di equità che anni e anni di austerità e rigore utili solo ad una minoranza hanno falcidiato, perchè il lavoro e tutto quello che gli gira intorno (dalle pensioni alla sicurezza intesa in ogni sua componente, alla povertà alla salute, alla scuola) torni ad essere al centro della politica e dell’interesse della classe dirigente (qualunque essa sia) che governerà questo paese. Perché come è scritto nell’art- 1 della nostra Costituzione appena salavat: “L’Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro”.

