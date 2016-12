Riforma delle pensioni: le ultime novità ed il punto di Ivan Pedretti di oggi, 21 dicembre 2016. Il segretario generale dello Spi-Cgil ha illustrato oggi, mediante un video su Facebook, i risultati raggiunti sulle pensioni, tracciando un bilancio dell’anno che sta finendo. Per Pedretti molte misure che si sono ottenute per le pensioni, anche se non esaustive delle problematiche, hanno comunque creato un principio che consentirà di ottenere ulteriori provvedimenti. E’ il caso dei lavoratori precoci e dei lavori usuranti.

In particolare per i precoci, il leader sindacale ha precisato: “Siamo certi di non avere dato risposte a tutti i lavoratori precoci, ma la nostra battaglia proseguirà perché vogliamo l’estensione del diritto di anticipo a tutti quei lavoratori”. Pedretti ha ricordato che l’intesa raggiunta con il Governo Renzi ha portato all’introduzione nelle Legge di Bilancio 2017 di importanti misure quali estensione della quattordicesima. “Abbiamo riconosciuto un pezzo del lavoro operaio. E’ un primo risultato”, ha affermato.

La seconda fase della riforma delle pensioni.

Nel verbale d’intesa stilato tra il Governo Renzi ed i sindacati sulle pensioni c’è l’indicazione di una seconda fase del confronto. Anche se il Governo è cambiato, gli obiettivi del sindacato dei pensionati sono gli stessi: la rivalutazione di tutte le pensioni, la costruzione di uno strumento che si adegui al potere d’acquisto reale, la definizione del lavoro di cura e la creazione della pensione minima di garanzia per i giovani.

