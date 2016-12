«Striscia la Notizia e Fabio De Nunzio sono giunti ad un reciproco chiarimento che ha permesso loro di risolvere il contenzioso insorto». È questo il succo del comunicato emesso dal programma satirico di Mediaset, che prosegue precisando che «nelle ultime settimane, Fabio De Nunzio ha spiegato di essere stato lui stesso ingannato dal suo ex compagno Domenico De Pasquale, che dapprima lo aveva tenuto all’oscuro della falsità di alcuni dei servizi trasmessi nel 2013».

Servizi taroccati da Mingo e dalla moglie all’insaputa di Fabio.

Nella nota si fa riferimento alla presunta truffa per dieci servizi realizzati dagli inviati pugliesi Fabio De Nunzio e Domenico De Pasquale, in arte Fabio e Mingo, andati in onda per ‘Striscia la notizia’. «Le indagini della Procura di Bari – continua il comunicato, riportato dall’agenzia Adnkronos – hanno confermato che Mingo e la moglie hanno operato unilateralmente, ‘taroccando’ alcuni servizi in danno di Striscia e all’insaputa dello stesso Fabio».

Striscia crede alla buona fede di Fabio.

La stessa nota emessa da Mediaset conclude spiegando che sia in pubblico che in privato «Fabio ha espresso dispiacere per l’accaduto, rammaricandosi di non essersi accorto di nulla e smarcandosi finalmente dal suo vecchio socio. Alla luce delle risultanze investigative e della netta presa di distanza di Fabio Striscia ritiene dunque di poter credere alla buona fede del suo ex-inviato, che dal canto suo ringrazia e conferma la sua stima per il lavoro di Striscia la Notizia».