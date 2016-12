Super Mario Run, il videogame dei record. Super Mario Run, il nuovo videogame della Nintendo è sull’App store dalla scorsa settimana, ma fin da subito è schizzato in vetta alle classifiche delle app più scaricate raggiungendo in poche ore con oltre 2,85 milioni di download e incassando oltre 4 milioni di dollari nel primo giorno di vita. Super Mario ha battuto anche il record raggiunto da Pokemon go, che nel primo giorno totalizzò 900.000 download. Tutto inizia con la principessa Peach che invita Mario, l’idraulico protagonista del gioco, ad una festa al castello, per la quale sfornerà una torta.

Super Mario Run disponibile sui dispositivi Apple.

Il nuovo videogame è disponibile solo sull’App Store. Super Mario Bros, infatti, è stato rilasciato in esclusiva per i dispositivi che utilizzano la piattaforma iOS in virtù di una partnership tra il colosso nipponico Nintendo e Apple. Attualmente,quindi, non è possibile utilizzarlo sui dispositivi Android. Super Mario run è disponibile sia nella versione completa a pagamento, che come app gratuita con tre livelli a disposizione.