Tagli di Capelli 2017: i nuovi look e stili del momento, le icy braids

Tagli di Capelli 2017: i nuovi look e stili del momento. Anche oggi scopriamo nuove idee di stile, tagli di capelli, look del 2017 perfetti per il nuovo anno per inaugurarlo in maniera assolutamente trendy ed innovativa. I profili Instagram delle case cosmetiche dell’hairstyle propongono hairstyle e acconciature tutte da imitare, moderne e alla moda. Eccone una delle ultime…

La icy braid: tendenze e acconciature capelli 2017.

La icy braid, quindi la treccia su una capigliatura biondo ghiaccio, colpisce nella sua bellissima versione realizzata da Mackenzie Kleinert. Un colore capelli dunque molto particolare ma anche una testa e una chioma incredibilmente healthy… Cosa ne pensate di questo colore e di questo elemento di stile antico ma al tempo stesso iper moderno grazie alla colorazione ghiaccio? L’ice blonde è una tendenza lanciata lo scorso anno da due dive molto amate: Kristen Stewart e Jennifer Lawrence, che hanno sostituito il biondo e il castano con questa sfumatura eterea, femminile e glamour. Tutte pazze dunque per la colorazione capelli biondo ghiaccio ma anche per le trecce e le nuovissime acconciature capelli 2017.