Tagli di capelli corti, bob, scalati, medi, lunghi e make up inverno 2017! Bellissimi tagli medio corti vanno di moda per l’inverno 2017. Splendido taglio corto quello sfoggiato dalla modella Lily-Rose Depp, che sceglie per la propria immagine un caschetto medio corto, con asimmetrie e volume. In fatto di colorazione capelli la Depp punta su un castano chiaro, mentre in fatto di styling ama molto il liscio piastrato o l’effetto wavy, per ottenere un wob di grande tendenza. In fatto di make up rivela di rubare il make up alla madre. Lily ama molto giocare con roseeti accesi, nei toni del rosso e del bordeaux. La modella, i cui genitori sono Vanessa Paradis e Johnny Depp, ha confessato di rubare i trucchi e le scarpe a sua madre: “Amo lo stile di mia madre. Tutti si ispirano alla propria mamma nel modo di vestire, soprattutto negli anni dell’adolescenza. Io le rubavo tutti i trucchi, le scarpe, i tacchi alti, quando ero più piccola. Sono stata tremenda!”.

“Amo Jane Birkin e Brigitte Bardot… ma non cerca di assomigliare a qualcun altro. Penso che la cosa migliore sia indossare ciò che ti fa sentire bene. Quando sono a casa metto sempre una t-shirt, dei jeans e un paio di sneakers”, ha continuato Lily-Rise. E ancora: “Mi piacciono però anche i pezzi unici che non si vedono tutti i giorni. I gioielli in particolare, specialmente gli anelli e gli orecchini a cerchio. Li indosso tutti i giorni”. Ma la ragazza non ruba solo alla madre: ha infatti raccontato di usare gli elastici per capelli del padre Johnny Depp. Al Sunday Times ha detto: “Ci scambiamo gli elastici per capelli, sì. Ma non uso il suo make up. Mi fido solo di quello di mia mamma”.

Tagli di capelli medio lunghi, scalature di tendenza Inverno 2017.

Tagli di capelli medio lunghi di tendenza per l’Inverno 2017 per la splendida Cindy Crawford, che sceglie un taglio con con scalature sulla lunghezza, un colore castano, con meches bionde, ed in fatto di styling predilige le acconciature mosse, con un leggerissimo effetto wavy per regalare volume ma in modo naturale ai suoi bellissimi capelli. In fatto di make up la Crawford ama prettamente un trucco leggero e raffinato, con colori tenui, gloss neutri ed ombretti nei toni caldi del marrone.

Cindy Crawford ha usato così tanto trucco durante il suo primo lavoro come modella da sembrare una bambina. L’attrice ha ottenuto il suo primo lavoro quando andava ancora all’università, che dopo lasciò proprio per crearsi una carriera nella fashion industry. Ripensando a quell’ingaggio oggi a Cindy viene da ridere per quanto make up si era spalmata in faccia.Parlando con il settimanale People ha rivelato: “Ricordo che uno dei primissimi lavori richiedevano che mi facessi i capelli e mi truccassi da sola. Ma io non avevo praticamente mai messo il trucco, non sapevo come fare e non possedevo neanche i trucchi. Sono dovuta uscire e andare a comprarli”. “Il lavoro era insieme ad Iman e Dianne deWitt, e ricordo di essermi messa davanti allo specchio cercando di copiare cosa stavano facendo loro, ma loro erano capaci! Le foto furono divertenti perché sembravo avere letteralmente 12 anni”, ha continuato la Crawford.

Tagli di capelli corti, bob, scalati, medi, lunghi e make up inverno 2017! 1 su 7