Tagli di capelli inverno 2017: i cinque tagli alla moda per apparire più giovani. Molte donne sono alla ricerca di look innovativi e che le faccia sentire chic e alla moda in qualsiasi momento, ma che un taglio possa togliere degli anni, acquista indubbiamente dei punti in più. Verranno di seguito proposti cinque tagli tra le ultime tendenze in tema di tagli di capelli inverno 2017 che vi aiutano a dimostrare qualche anno di meno, a camuffare qualche rughetta in più e a regalare un aspetto più fresco e giovanile. La regola fondamentale è stare lontane dai tagli rigidi e statici. Puntare sempre su tagli movimentati e mossi per un effetto davvero carico di grinta, niente lunghezze oltre metà schiena e evitare tagli dritti che fanno tanto anni Ottanta.

Tagli di capelli inverno 2017: i tagli delle star che ringiovaniscono.

Il taglio migliore è senza dubbio quello della bellissima Charlize Theron che, festeggiati i 40, sembra essere tornata a 30. Il taglio cortissimo, se si hanno i lineamenti dolci e delicati come quelli dell’attrice di origini sudafricane, è quello che ringiovanisce di più perché mette in mostra il viso e punta tutta l’attenzione su sguardo e labbra. Il bob, o wob o shag è davvero quello che riesce a soddisfare tutte: corto ma non troppo, movimentato al punto giusto con volumi in grado di regalare un effetto grintoso come quello di Anne Hathaway. Per quanto riguarda il caschetto, l’unico modo che si ha per svecchiarlo, e quindi dimostrare qualche anno di meno, è giocare con lo styling: via libera quindi a ciuffi e frange, a trecce e torchon o semplicemente, come fa Kristen Stewart, a tanto gel e cera per domare e ‘ringiovanire’ un taglio un po’ troppo tradizionale.

Tagli di capelli inverno 2017: i tagli per apparire più giovani.

Per tutte coloro che adorano il lungo, o il medio-lungo, si consiglia sempre uno scalato, come quello della modella Karlie Kloss. La frangia lunga laterale dona un effetto molto sofisticato e semplice contemporaneamente. Oppure una riga in mezzo con le ciocche a correre lungo il viso per camuffare e nascondere piccoli difetti come le rughe a zampa di gallina. Se amate il lungo come Sarah Jessica Parker, allora resta un’unica opzione: regalarvi uno stile beach wave tutto l’anno perché il riccio regala un’ allure più naturale e meno ingessata al volto oltre che mettere in luce i riflessi naturali dei capelli. Al contrario i capelli lunghi e lisci fanno risaltare proprio tutti i difetti del viso, dalle piccole rughette ai lati della bocca alle zampe di gallina a borse e occhiaie.