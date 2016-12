Uomini e donne, news ed anticipazioni. Gemma Galgani e Tina Cipollari non sono amiche e la cosa è risaputa. Le due si sono conosciute durante il Trono Over di Uomini e Donne, il programma di Canale 5 ideato da Maria De Filippi. I battibecchi tra le due sono proseguiti anche a Selfie – Le cose cambiano, dopo che Gemma si era recata nello studio di Simona Ventura per chiedere ai mentori una rinfrescatina al suo volto. Tutto ciò non ha fatto altro che alimentare l’astio di Tina nei confronti della Galgani, in quanto ritiene che Gemma si trovi a Uomini e Donne esclusivamente per ricevere visibilità e per accompagnarsi a uomini molto più giovani di lei. Tutto ciò ha provocato una profonda controversia e una spaccatura tra chi sostiene Gemma e chi Tina. Vediamo però cosa è successo recentemente…

Uomini e donne: Gemma Galgani vuole abbandonare il programma?

Uomini e donne non sarebbe lo stesso senza Tina Cipollari e nonostante le voci di corridoio avessero fatto circolare la notizia di un suo possibile rimpiazzo da parte di Mara Venier, sembra proprio che la Cipollari manterrà il suo ruolo di opinionista anche il prossimo anno. Gemma Galgani invece, che si trova a Uomini e Donne da ben sette anni, ha molte volte parlato di un suo ipotetico ed eventuale rientro a casa, anche e soprattutto a causa delle continue critiche della Cipollari. Nelle ultime ore sono circolate sui social moltissime notizie al riguardo e sembra proprio che Gemma abbia deciso di dire addio a Uomini e donne. In ogni caso la conferma non è ancora arrivata, ma siamo certi che la redazione ci metterà una buona parole, visti i grandissimi show messi su durante il programma.