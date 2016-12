Amnistia e indulto, carceri, ultime news. Una delegazione del Partito Radicale, guidata dall’associazione Pennabianca, si è recata presso il carcere femminile di Pozzuoli per un’ispezione. Il Partito Radicale e l’associazione Pennabianca hanno effettuato, venerdì 16 dicembre, un’ispezione presso il carcere femminile di Pozzuoli. Secondo quanto riporta il sito La voce di napoli, l’iniziativa che ha visto arrivare presso la casa circondariale una delegazione radicale, rientra nell’attività politica promossa da sempre dal partito, che si prefigge come obiettivi la battaglia per una riforma strutturale della giustizia e il miglioramento delle condizioni di vita dei detenuti, la concessione dei provvedimenti di amnistia e indulto.

“Come associazione Pennabianca abbiamo fatto la nostra prima ispezione in un carcere per sostenere le iniziative del Partito Radicale. Abbiamo scelto la casa circondariale femminile di Pozzuoli, perché le detenute qui recluse, quando c’è stata la marcia a Roma per l’amnistia, hanno messo in atto una manifestazione pacifica e civile. Quest’atto ha un significato simbolico come se le donne che sono qui avessero partecipato a quell’evento politico”, questo ha dichiarato Gennaro Romano, Segretario dell’associazione del Partito Radicale Pennabianca.

La situazione nel carcere, secondo quanto riportato dal resoconto prodotto dall’associazione dopo l’ispezione, è molto positiva rispetto ad altre realtà carcerarie italiane.

L’aspetto principale è relativo “Al forte senso di comunità penitenziaria che si riscontra dal rapporto che sussiste tra i dirigenti, le agenti e le detenute”, ha dichiarato Antonella Casu, tesoriera dell’associazione costituente del Partito Radicale, Non c’è pace senza giustizia. Continuano dunque le iniziative su scala nazionale del partito che persegue nei suoi progetti politici su di un duplice percorso. Il primo è quello relativo al posizionamento, al centro dell’agenda pubblica e mediatica, delle questioni relative alla giustizia, al diritto umano alla conoscenza e di un’unione federale europea. Il secondo rappresenta l’obiettivo più importante: totalizzare un numero di 3mila iscritti entro il 2017 e di altri 3mila per il 2018. Senza il raggiungimento di questo risultato il Partito Radicale rischia la morte. E dopo non ci sarà più nessuno che potrà prenderne il testimone e lottare per questi temi fondamentali per lo sviluppo della nostra democrazia.

Carceri, le ultime news dell’associazione Antigone.

Sul fronte carceri, l’associazione Antigone continua a fare sentire la sua voce per ribadire di “non mettere in discussione le politiche di risocializzazione dei detenuti”. Secondo quanto riporta ristretti Orizzonti, nell’articolo di ieri 21 dicembre 2016, le imputazioni per direttore e agenti di Rebibbia rischiano di costituire un freno al recupero dei detenuti. “L’evasione di tre detenuti dal carcere romano di Rebibbia, pur essendo un fatto grave, non deve mettere in discussione politiche penitenziarie dirette alla responsabilizzazione e alla risocializzazione delle persone detenute. L’imputazione del reato di “colpa del custode” nei confronti del direttore, del comandante di reparto e di un certo numero di poliziotti penitenziari – come emerge da alcuni organi di stampa, può costituire un freno ingiusto nei confronti di chi è impegnato in attività dirette al recupero sociale dei detenuti.

Il comandante, come sempre è stato riportato dagli organi di stampa, sarebbe stato accusato tra le altre cose di non aver accompagnato costantemente i detenuti nei loro spostamenti interni al carcere. Ma è lo stesso Consiglio d’Europa a raccomandare che la vita in carcere sia per quanto possibile simile a quella esterna e consenta spazi di libertà capaci di responsabilizzare le persone detenute.La cosiddetta sorveglianza dinamica, che non punta solamente al contenimento, ha fino a oggi avuto buoni risultati. Una simile imputazione penale nei confronti di chi ha ruoli di direzione e di gestione della sicurezza all’interno di un carcere rischia di inibirne una gestione aperta e rispettosa della dignità umana. A tal fine andrebbero riviste o cancellate quelle norme che prevedono una responsabilità colposa e non dolosa degli operatori penitenziari”.

Amnistia, le ultime news in Colombia.

I due rami del parlamento colombiano, Camera e Senato, hanno dato il primo via libera alla legge d amnistia collegata all’accordo di pace con le Forze rivoluzionarie della Colombia – esercito del popolo (Farc-ep). L’amnistia copre i ribelli e i militari accusati di aver commesso reati di minore.Il voto finale è ora atteso per la prossima settimana. Subito dopo il primo Sì del parlamento il ministro dell’Interno colombiano, Juan Fernando Cristo ha detto che il via libera definitivo giungerà nel pieno rispetto e nei tempi concordati tra il governo ed il gruppo rivoluzionario.Nel corso del voto sono state confermate le posizioni dei partiti politici; quelli di governo hanno infatti votato sì mentre le opposizioni hanno ribadito la loro contrarietà. Nell’ambito degli accordi di pace l’amnistia è stata accordata per fornire una garanzia giuridica ai rivoluzionari che deporranno le armi in merito ai reati minori connessi al loro coinvolgimento nella guerra civile. La legge prevede anche la rinuncia dell’azione penale nei confronti dei miliari pronti a rientrare nei ranghi dell’esercito nazionale.

Carceri e detenuti: le speciali iniziative per il Natale.

Interessante iniziativa per il Natale quella segnalata da Il Dubbio. “A Natale un panettone galeotto”, s’intitola così l’iniziativa che si è svolgeta a Roma, organizzata dal movimento “Fino a prova contraria – Until proven guilty” per una giustizia giusta ed efficiente. Presso la Sala degli Specchi di Palazzo Fiano, in Piazza San Lorenzo in Lucina al civico 4, si sono confrontati sul tema del lavoro dietro le sbarre l’ex sottosegretario alla Giustizia Gennaro Migliore, il presidente della VII commissione del Csm Claudio Galoppi e Nicola Boscoletto, presidente del consorzio sociale Giotto, la realtà che realizza nel carcere di Padova il prelibato panettone premiato dal Gambero Rosso.Il confronto sarà moderato da Annalisa Chirico, giornalista e presidente di “Fino a prova contraria”.

“A Natale dichiara Annalisa Chirico vogliamo rivolgere un pensiero a chi trascorrerà le festività da recluso, lontano dalla propria famiglia. L’emergenza del sovraffollamento carcerario non è alle nostre spalle, così come l’uso abnorme della carcerazione preventiva non è un problema risolto. Il 35% dei detenuti attendono un giudizio definitivo, quasi 10mila non hanno ottenuto neppure una sentenza di primo grado. Per il lavoro in carcere, che restituisce dignità e riduce la recidiva, l’Italia è ancora fanalino di coda in Europa”. Durante l’evento ci sarà un brindisi e la degustazione del delizioso panettone padovano, modello di una possibile integrazione tra lavoro e detenzione carceraria.

Speciale Natale 2016, le iniziative dei detenuti.

Secondo quanto segnala Il Giornale, in viale dei Mille un consorzio mette in vendita le creazioni dei detenuti, dalla moda ai vini. In esposizione articoli di abbigliamento come sciarpe, magliette, mantelle, qualche abito e cappellini, oltre ad accessori vari come borsette, agende, quaderni e anche mobili come comodini, vasi e altri oggetti di falegnameria. Articoli con un design giovane e moderno, che attirano subito anche per i nomi che si leggono sui cartellini: “Borseggi” è la marca delle pochette lavorate con motivi floreali o in stile etnico, “Gatti Galeotti” sulle T-Shirt che raffigurano due mici al chiaro di luna. Il “ConsorzioVialedeiMille”, è una realtà unica in Italia, nata nel 2015 per riunire 5 cooperative sociali che operano nei carceri milanesi di San Vittore, Opera, Bollate e Beccaria.