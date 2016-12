Anticipazioni Il Segreto: le trame del 27, 28, 29, 30 e 31 dicembre 2016. Lucas abbandonerà Puente Viejo?

Il Segreto Anticipazioni News e Trame del 27, 28, 29, 30 e 31 dicembre 2016. Attraverso le anticipazioni e news de il Segreto – che il 26 dicembre 2016 e il 1° gennaio 2017 non andrà in onda – scopriamo gli avvenimenti di Puente Viejo delle puntate in onda tra martedì 27 dicembre e sabato 31 dicembre 2016. Riprendiamo le nostre anticipazioni dall’incidente d’auto di cui resta vittima Carmelo Leal. L’incidente è in realtà frutto di un sabotaggio di Eliseo, che si vanta con Sol di essere responsabile di quanto accaduto.

Le anticipazioni de Il Segreto ci rassicurano tuttavia sulla sorte dell’amico e braccio destro di Severo. Carmelo riporta solo dei danni alle gambe, ma grazie alla sua tenacia riesce in breve tempo a ritornare a camminare. Decide però di tenerlo nascosto a tutti per trarne vantaggio nella lotta contro Eliseo. Nel frattempo Fe, ripreso il suo posto di governante alla Villa grazie all’insistenza di Eulalia nei riguardi di Francisca, nota qualcosa di strano in Mauricio. Il capomastro, infatti – per ordine della Montenegro – spia ogni mossa di Berta.

Le anticipazioni de Il Segreto ci mostrano che Lucas dice a Sol che vuole lasciare Puente Viejo, ma cambia idea di fronte alle suppliche della sua amata. Sceglie infine di restare a fianco a lei per mandare via per sempre Eliseo. Intanto Berta – ritrovato un momento di serenità con Bosco – tenta di convincerlo a trasferirsi alla Villa da Francisca. Ma Rosario e Candela mettono il giovane Castro sull’avviso quanto alla pericolosità di una scelta del genere.

Alla fine è la stessa Berta ad accorgersi che in realtà donna Francisca ha in mente tutt’altro rispetto a quanto le racconta. Secondo le anticipazioni de Il Segreto, infatti, la tata finisce per venire a sapere che l’unico scopo della Montenegro è quello di riprendere il controllo su suo nipote per poi sbarazzarsi di lei senza tanti complimenti. La Muñoz cerca allora di spiegare a Bosco come stanno le cose, ma dovrà fare i conti con l’opposizione feroce della Montenegro…