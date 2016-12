Anticipazioni Tempesta d’Amore le News e le Trame del 26, 27, 28, 29, 30, 31 dicembre 2016 e 1 gennaio 2017! Clara in Brasile?

Tempesta d’Amore Anticipazioni News e Trame settimana del 26, 27, 28, 29, 30, 31 dicembre 2016 e 1 gennaio 2017! «Sturm der Liebe a ciclo continuo nelle vacanze di Natale!» Per la gioia di tutti i fan della soap bavarese gli eroi di Sturm der Liebe ci terranno compagnia a ciclo continuo anche nelle festività. La anticipazioni e le news di Tempesta d’Amore annunciano infatti che la serie andrà in onda anche nei giorni di Natale, San Silvestro e Capodanno 2017 con delle super puntate che andranno in onda dalle 19:35; mentre da lunedì 26 dicembre a venerdì 30 dicembre 2016 l’appuntamento è alle 19:55.

«Occultamento di cadavere!» Tempesta d’Amore Anticipazioni e Trame settimana del 26, 27, 28, 29, 30, 31 dicembre 2016 e 1 gennaio 2017.

Le anticipazioni di Tempesta d’Amore sulle trame della settimana dal 26 dicembre 2016 al 1° gennaio 2017 rivelano che David riceve una delusione da Tina che gli dice a chiare lettere che non l’ama e lo vede solo come un amico. Frattanto Oskar occulterà il cadavere di Philipp, ma non si accorge che Melli è venuta in possesso dell’orologio appartenente al morto e se lo è pure venduto! Charlotte, con l’arrivo della bella Pia, diventa gelosa perché vede nella donna una potenziale rivale per quanto riguarda il suo rapporto con Nils.

«Il passato di Pia». Tempesta d’Amore Anticipazioni e Trame del 26, 27, 28, 29, 30, 31 dicembre 2016 e 1 gennaio 2017.

Adrian, nel frattempo, scopre che Lucien vuol portare Clara in Brasile con sé per un importante progetto e – chissà perché? – fa carte false per ostacolare la partenza della Morgenstern! Le anticipazioni e le trame di Tempesta d’Amore mostrano poi che nei prossimi episodi Melli diventerà la nuova assistente di Beatrice, Nils verrà a conoscenza di un fatto importante e segreto appartenente al passato di Pia, mentre Desirée e Adrian, dopo aver litigato di brutto, decideranno di fare l’amore e non la guerra!