Anticipazioni Un posto al sole le Trame del 26, 27, 28, 29 e 30 dicembre 2016. Natale a Palazzo Palladini

Un posto al sole Anticipazioni e Trame settimana del 26, 27, 28, 29 e 30 dicembre 2016. «Incontro scontro tra Marina e Matteo». Siamo arrivati alle anticipazioni Un posto al sole, relative alla nuova settimana in arrivo, quella di fine anno. La soap partenopea – a differenza di Beautiful, che va in vacanza – ci terrà compagnia anche durante le festività natalizie con le vicende degli abitanti di Palazzo Palladini. Secondo le anticipazioni di UPAS Marina riesce a incontrare Matteo, ma al termine di un serrato e profondo confronto, la donna precipita nello sconforto più cupo.

Scopriamo attraverso le anticipazioni di Un posto al sole la trama delle puntate che Rai Tre manda in onda nella settimana da lunedì 26 dicembrea venerdì 30 dicembre 2016. Serena è molto delusa dal comportamento di Gigi, mentre Michele nega di fronte a Otello di essere l’autore del manoscritto “Grazia Rossellini”. Inoltre Roberto e Filippo passeranno il Natale insieme, mentre Raffaele e Patrizio daranno luogo a una divertente commedia “culinaria”, perché incominceranno a litigare sulle pietanze da servire per pranzo di Natale. finiranno allora col cimentarsi in una gara a suon di luculliani piatti e portate! Sempre su questa linea giocosa, altri eventi si susseguiranno. Renato ad esempio combina uno scherzo a Nadia. Gli riuscirà?