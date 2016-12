Antonella Clerici: quale sarà il look di oggi a La prova del cuoco? Gli outfit della settimana… Anche oggi Antonella Clerici ci aspetta alle 11.50 su Rai 1 per una nuova puntata de La prova del cuoco con tante ricette e curiosità in cucina, questa settimana tutte dedicate al tema del Natale e delle Feste. In occasione di scoprire il look della conduttrice oggi a La prova del cuoco, ecco i look più belli della settimana.

Antonella Clerici: il look di oggi a La prova del cuoco e gli outfit della settimana.

Il look scelto da Antonella Clerici in questa settimana natalizia è sempre grintoso e soprattutto luminoso ispirato al Natale. Pullover colorati nei toni del rosso, del bianco e del blu per celebrare le feste e tantissime paillettes adornano gli outfit di Antonella Clerici che non ha mai fatto mistero del suo amore per i look vibranti e gioiosi. Quale sarà il look della puntata di oggi 22 dicembre 2016 della simpatica conduttrice de La prova del cuoco? lo scopriremo oggi insieme a tante ricette da preparare per le feste in arrivo.