Capodanno 2017: salta il concertone di Capodanno a Roma, la Capitale rimane senza musica dal vivo…

Capodanno 2017, salta il concertone in programma a Roma. Niente concertone di Capodanno2017 nella Capitale e neanche fuochi d’artificio fino al primo gennaio 2017. Visti infatti gli ultimi eventi che hanno scosso il Campidoglio e la giunta Raggi, gli investitori che avrebbero dovuto contribuire alla realizzazione di questo Capodanno 2017 si sono tirati indietro. Nessun concerto in programma a Roma quindi, che rimane senza musica nella notte di San Silvestro. Alcuni degli sponsor che avevano il compito di organizzare il concerto di Capodanno 2017, che si sarebbe dovuto tenere tra il Circo Massimo e l’area archeologica, si sono tirati indietro e la serata è quindi saltata. La società iCompany, che aveva già organizzato il concerto del Primo Maggio, aveva già programmato tutto il concertone di Capodanno 2017 affidando la presentazione a Max Giusti ed il vero e proprio concerto a Max Gazzè.

Capodanno 2017: salta in concertone in programma nella Capitale, la sindaca Raggi come provvederà?

Niente concerto a Roma per questo Capodanno 2017, sono queste le notizie che sono circolate nelle ultime ore, a causa di una mancato finanziamento da parte degli sponsor. A questo punto le istituzioni capitoline dovranno cercare di finanziare di tasca propria la serata, rimanendo nei costi limitati. Virginia Raggi, la sindaca della città, ha inoltre emesso un’ordinanza che vieta categoricamente i botti nella Capitale. “Nel territorio di Roma capitale – si legge nell’ordinanza – è disposto il divieto assoluto di usare materiale esplodente, fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e altri simili artifici pirotecnici e in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplodenti”. Per i trasgressori sono previste sanzioni da 25 a 500 euro.