Caterina Balivo, il look black and white a Detto Fatto di oggi, 22 dicembre 2016…

Caterina Balivo, il look a Detto Fatto di oggi, giovedì 22 dicembre 2016. Caterina Balivo torna con la penultima puntata di Detto Fatto prima del Santo Natale: si riprenderà, poi, martedì 27 dicembre 2016. Caterina anche oggi ha stupito con un bellissimo outfit, molto raffinato: la conduttrice ha scelto di indossare una camicetta bianca con manica lunga ed una gonna a ruota la ginocchio di velluto. Il tutto abbinato con delle bellissime décolleté con largo tacco alto, mentre a dare colore all’outfit è una collana con maxi pietre colorate. Questo è un look semplice ma di grande effetto da cui possiamo prendere spunto per queste feste di Natale.

Caterina Balivo, i capelli a Detto Fatto di oggi, giovedì 22 dicembre 2016.

Caterina Balivo ama stare al passo con la moda, e anche in fatto di capelli ha scelto una delle ultime tendenze del momento. La conduttrice di Detto Fatto ha scelto un grazioso long boblungo fin sopra le spalle, che oggi porta in versione wavy.