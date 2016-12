Detto Fatto, i tutorial di cucina di oggi, 22 dicembre 2016. Oggi, 22 dicembre 2016, torna Caterina Balivo al timone di Detto Fatto, la graziosa trasmissione di Rai 2 in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì alle ore 14. Caterina propone quotidianamente tante rubriche interessanti e utili. Vediamo insieme quali sono le anticipazioni ufficiali della puntata di Detto Fatto di oggi, giovedì 22 dicembre 2016. A Detto Fatto oggi verranno proposti tanti tutorial di cucina in tema natalizio. Giulia Vaiana realizza una vera e propria opera d’arte: un villaggio di Natale! Non lasciatevi spaventare dalle apparenze: il villaggio di Natale non è difficile da realizzare, e può essere allestito con l’aiuto dei bambini, per un divertente momento da trascorrere in famiglia. Giulia ha realizzato per Detto Fatto Babbo Natale, le renne, i pupazzi di neve, tutti in pasta di mandorle. Beniamino Baleotti propone a Detto Fatto un meno di Natale a base di tortellini in brodo di carne. Questo brodo richiede dalle 6 alle 9 ore di preparazione quindi se vogliamo mangiare i tortellini per Natale, conviene iniziare a preparare il brodo almeno il giorno prima.

Detto Fatto, i tutorial di oggi, 22 dicembre 2016: make up, moda e salute dei denti.

A Detto Fatto il dottor Giovanni Macrì rivela quali sono i cibi giusti per avere dei denti sani. Questi consigli sono importanti e devono essere seguiti durante tutto l’anno, ma diventano in particolar modo fondamentali in questi giorni di festività in cui mantenere una dieta sana è molto difficile! Oggi Lina Powder propone il suo primo tutorial a Detto Fatto. Ospite in studio è una ragazza che ha un trucco semi permanente, e Lina spiega come realizzare un bel truccare quando ci siano già degli accorgimenti estetici semi permanenti. A Detto Fatto Priscilla e Pinuccia Botondi, le stiliste di moda sartoriale chic, in vista del Natale propongono quattro abiti da indossare nel caso in cui trascorriamo il Natale sulla neve, oppure il Natale ai tropici. Per un Natale sulla neve non devono mancare piumini e cappotti, ma anche il poncho è una buona idea per restare caldi ed essere alla moda. Per un Natale ai tropici, invece, sono ideali gonne lunghe, pantapalazzo e camicette.