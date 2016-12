Facebook lancia i post colorati ed i Live audio!

Facebook, le ultime novità. Facebook continua ad evolversi offrendo nuove funzionalità ai suoi utenti. Non è più una semplice indiscrezione, in arrivo per l’anno prossimo due interessanti novità che cambieranno il modo di utilizzare il social. La prima novità riguarda la personalizzazione: sarà possibile, infatti, scegliere di colorare i propri post di un colore a scelta riportato in un’apposita barra disponibile selezionando il proprio status. Si potrà stabilire di identificarsi con un colore secondo la fantasia del momento. Saranno visualizzati in maniera tradizionale, invece, i video, i link, e le e immagini.

Facebook si rinnova: post colorati e dirette audio.

Facebook rinuncia, dunque alla schermata bianca e blu con la quale è universalmente riconosciuta, per ampliare la propria offerta. La nuova funzionalità è già partita sui device con il sistema operativo Android, per poi raggiungere anche i dispositivi della Apple. In aggiunta, a partire dal 2017 si potranno ascoltare su Facebook i Live audio e le dirette radiofoniche in streaming.