Finale Supercoppa Italiana Juventus – Milan: le probabili formazioni, la diretta tv e le ultime news. Venerdì 23 dicembre 2016, alle 17:30 (ora italiana) scenderanno in campo Juventus e Milan per la finale di Supercoppa Italiana, presso lo Jassim Bin Hamad Stadium di Doha (Qatar). I campioni d’Italia e detentori della Coppa Italia affronteranno il Milan, finalista della coppa nazionale, sconfitto dal gol di Morata nei tempi supplementari della finale di Roma del 21 maggio 2016.

I bianconeri sono atterrati a Doha due giorni fa e si sono già ambientati col nuovo clima, ben diverso dal freddo invernale di Vinovo. Durante il primo allenamento in Qatar si sono visti anche Pjanic e Lichtsteiner, reduci rispettivamente da una botta all’anca e un affaticamento muscolare. Gli unici indisponibili per Max Allegri restano Dani Alves e Leonardo Bonucci (fresco di prolungamento di contratto fino al 2021).

Finale Supercoppa Italiana Juventus – Milan: probabili formazioni, diretta tv e ultime news.

Il Milan di Montella è atterrato a Doha ieri sera, dopo l’annullamento del volo del giorno precedente dovuto ad un problema con il volo charter predisposto per il Milan. Un caso che ha mandato su tutte le furie l’AD rossonero Galliani, che ha minacciato di non far partire la squadra per Doha in caso di altri ritardi, mettendo così a rischio la finale stessa. I rossoneri avranno a disposizione la giornata di oggi per svolgere la rifinitura preparativa per la partita di domani.

Le probabili formazioni delle due finaliste sono condizionate dagli acciacchi di Pjanic e Lichetsteiner e dal ballottaggio Lapadula – Bacca in attacco. Se il terzino svizzero non dovesse farcela, Allegri potrebbe puntare sul 3-5-2 con Cuadrado o su Sturaro terzino nella difesa a 4. Dybala e Mandzukic si candidano per una maglia da titolare al fianco del Pipita Higuain. Pjanic ha svolto l’allenamento e dovrebbe stringere i denti per esserci dal primo minuto.

Montella giocherà col classico 4-3-3: in avanti Bonaventura e Suso agiranno a sostegno di Bacca, con Lapadula pronto a subentrare a partita in corso. Panchina per il contestatissimo Niang, che ha fallito due rigori con Crotone e Roma. Bertolucci potrebbe giocare come mezz’ala. Quarta sfida nell’anno solare tra Juventus e Milan: due vittorie bianconere (una nel girone di ritorno del campionato 2015/16 e una a Roma nella finale di Coppa Italia) e una vittoria rossonera a San Siro per 1-0, ma con un gol regolare annullato a Pjanic. L’arbitro della finale sarà Damato. Diretta tv su Rai 1, alle ore 17:30.