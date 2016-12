Cosa vedere stasera in tv? Guida tv di stasera, giovedì 22 dicembre 2016, tutti i programmi tv in prima serata di Rai, Mediaset e La7, le ultime anticipazioni e news. Scopriamo i programmi tv che andranno in onda giovedì 22 dicembre 2016 su Rai, Mediaset e La7. Su Rai 1 andrà in onda il film Mia moglie, mia figlia, due bebè. Su Canale 5 andrà in onda il programma Zelig Event. Vediamo in dettaglio la guida tv stasera ed alcune anticipazioni.

Programmi tv di stasera, giovedì 22 dicembre 2016 e le ultime anticipazioni e news. La guida tv Rai 1, Rai 2 e Rai 3.

Su Rai 1 vedremo il film Mia moglie, mia figlia, due bebè. La trama, Antonio Novelli è fiero della sua famiglia, la bellissima moglie Amalia e la figlia di diciassette anni Noemi, un’adolescente spigliata e intelligente che, è chiaro a tutti, si sta affacciando al mondo dei ragazzi senza troppa difficoltà.

Su Rai 2 vedremo il film di animazione Ribelle – The Brave. La trama, Re Fergus e sua moglie, la Regina Elidor hanno una figlia, abile arciera e ribelle quanto basta, la Principessa Merida. La giovane è determinata a farsi strada nella vita e non esita a sfidare un’usanza considerata sacra dai potenti signori della terra. Merida riesce a portare il caos nel regno. Merida chiede aiuto ad una vecchia strega.

Su Rai 3, invece, verrà trasmesso il programma Rischiatutto condotto da Fabio Fazio. Che riprende in mano il quiz per un appuntamento settimanale, un viaggio che accompagnerà il pubblico attraverso le passioni e le storie dell’Italia di oggi secondo la formula di un gioco di ieri.

Programmi tv di stasera, giovedì 22 dicembre 2016 e le ultime anticipazioni e news. La guida tv Rete 4, Canale 5 e Italia 1.

Su Rete 4 andrà in onda il serial tv Non hai scelta – Il coraggio di una madre. Le anticipazioni della puntata, Alice riceve una telefonata dai presunti rapitori e le viene recapitata una ciocca di capelli presumibilmente appartenente a Tara. Questa volta la donna decide di non mettere al corrente la polizia e chiede a un collega di eseguire il test del DNA.

Su Canale 5 andrà in onda il programma Zelig Event. Nuova sorprendente edizione dello show di Cabaret più famoso in Italia. I conduttori che presenteranno nuovi e già conosciuti comici saranno, Michelle Hunziker e Christian De Sica.

Su Italia 1 vedremo il film Qualcosa di straordinario. La trama, ambientato nel 1988, alla fine della Guerra Fredda, è la storia vera di un giornalista di una piccola cittadina e una volontaria di Greenpeace che chiedono l’aiuto delle rivali superpotenze per salvare tre gigantesche balene grigie bloccate sotto il ghiaccio nel Circolo Polare Artico.

Guida tv: tutti i programmi tv di stasera, giovedì 22 dicembre 2016 e le ultime anticipazioni e news su La7.

Giovedì sera, 22 dicembre 2016, su La7 andrà in onda il serial L’Ispettore Barnaby. Le anticipazioni della nuova puntata, l’inaugurazione di una nuova scultura è soggetta ad un nuovo omicidio nel pittoresco villaggio di Midsomer.

