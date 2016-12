Guida tv Natale 2016: tutti i cartoni della programmazione natalizia…

Le feste di Natale sono un momento da trascorrere in allegria e felicità con la famiglia. Queste feste sono molto attese dai bambini, che possono godersi qualche giorno di gioco e di relax senza pensare alla scuola e ad i compiti a casa. Per i bambini il momento del gioco è fondamentale, ma la sera non c’è niente di meglio di un buon cartone animato per rilassarsi prima di andare a dormire. Vediamo insieme cosa offre la programmazione televisiva natalizia per queste feste di Natale 2016.

Natale 2016, la speciale programmazione del 22 dicembre per i più piccoli.

Stasera, 22 dicembre 2016, su Rai 2 alle 21.10 vedremo il film d’animazione Ribelle – The Brave, un film della Pixar Animation Studio. Siamo in Scozia, nel V secolo. Il giorno del suo sesto compleanno, Merida riceve in dono dal padre, re Fergus Dun Broch, un arco, e da lì la sua vita cambia…

Natale 2016, la speciale programmazione del 23 dicembre per i più piccoli.

Domani 23 dicembre 2016, alle 21.50 su Rai 2 andrà in onda Rapunzel – L’intreccio della torre. Si narra la storia di una goccia di Sole cadde dal cielo e da essa nacque un fiore luminoso dai poteri magici. Il fiore venne trovato da Madre Gothel, una vecchia e malvagia strega medievale che scoprì la capacità del fior di ringiovanire le persone. Un giorno la regina mise alla luce una bambina dai capelli dorati, Rapunzel… Alle 22.55, invece, andrà in onda Dumbo. La signora Jumbo, una delle elefantesse di un circo, riceve, dopo tanta attesa, da una cicogna il suo piccolo Dumbo. L’elefantino è dolcissimo, ma ha delle orecchie enormi…

Natale 2016, la speciale programmazione del 24 dicembre per i più piccoli.

Sabato 24 dicembre alle ore 7 su Rai 2 andrà in onda Oliver & Company. In una strada a Manhattan i passanti notano una scatola di cartone piena di gattini. La gente li osserva, e ognuno sceglie un micino da portare a casa. Nella scatola rimane solo un gattino color arancio, che cerca riparo una volta che inizia a piovere. Trascorre la notte in un rifugio d’emergenza, e al mattino dopo incontra Dodger, un cane randagio, che lo inserisce nella sua banda… Alle 8.05 su Rai 2 va in onda Trilli. Il cartone racconta la storia di Trilli, una fata nata dalla prima risata di un bambino, ed è una fata tuttofare.

Alle ore 21.05 su Rai 2 andrà in onda Il Gobbo di Notre Dame. Siamo a Parigi nel Quattrocendo. Qui una zingara ha cercato di fuggire con il suo bambino deforme, ma il giudice Frollo l’aveva inseguita e uccisa fuori dalla cattedrale di Notre Dame. Frollo aveva tentato di uccidere anche il bambino ma viene scoperto dall’arcidiacono della Cattedrale, che gli suggerisce di allevare il figlio della donna che ha ucciso per alleviare il grave peccato. Frollo chiama il bambino Quasimodo… Alle 22.40 andrà in onda Alice nel paese delle Meraviglie. Alice è una bambina molto curiosa e, mentre gioca in un prato, si allontana e scopre un regno magico…