iPhone 8 e Samsung Galaxy S8. Novità ed ultime indiscrezioni

iPhone 8 e Samsung Galaxy S8, le novità. iPhone 8 e Samsung Galaxy S8, sono tra i device più attesi tra quelli in lancio nel prossimo anno. Le indiscrezioni sui due apparecchi si susseguono, unite a qualche notizia data per certa. Per quanto riguarda l‘iPhone 8 quasi certamente avrà lo schermo curvo. La notizia è stata diffusa dal Korea Herald. In particolare, il sito ha affermato che Apple è impegnata nell’acquisto di schermi curvi OLED in plastica, prodotti da Samsung. Secondo la fonte coreana tali schermi saranno montati sull’iPhone 8. Il nuovo iPhone dovrebbe presentarsi come un device completamente diverso e rivoluzionario rispetto a tutto quello che si vede in giro grazie ad una nuova tecnologia touch.

Samsung Galaxy S8, le ultime novità.

Samsung Galaxy S8 secondo le ultime indiscrezioni non sarà presentato al Mobile World Congress di Barcellona 2017 (dal 27 febbraio al 2 marzo), ma nel corso di un evento dedicato stabilito per il mese di aprile, sembra, a New York. Samsung Galaxy S8 dovrebbe avere uno schermo Quad HD da 5.7 pollici e Galaxy S8 Plus uno schermo Quad HD da 6.2 pollici. Secondo GFX Benchmark il Soc sarebbe Qualcomm Snapdragon 835 con processore Octa Core da 2.2 Ghz, GPU Adreno 540,la Ram da 4 GB, 64 GB di memoria interna, probabilmente non espandibile. Sarebbe prevista una doppia fotocamera posteriore da 20 MegaPixel.