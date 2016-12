Con il 2017 cambiano le regole relative alla visita fiscale per i lavoratori in malattia. Dall’anno nuovo i controlli e il medico fiscale inviato d’ufficio scatteranno il primo giorno di assenza anche per i lavoratori privati. Secondo l’agenzia Adnkronos, che cita il portale ‘laleggepertutti.it’, la prima cosa da fare quando ci si ammala è avvertire il datore di lavoro. Il tempo per farlo dipende dal contratto collettivo di lavoro applicato dall’azienda. Di regola bisogna avvertire prima dell’inizio del turno di lavoro per le aziende che applicano i contratti collettivi di: telecomunicazioni, terziario e commercio, turismo, gomma/plastica, carta, tessile/abbigliamento/confezioni, grafica /editoria, alimentare. Entro 2 ore dall’inizio del turno lavorativo per le aziende che applicano il Ccnl Autotrasporto. Entro 4 ore dall’inizio del turno lavorativo per le aziende di autotrasporto, legno/arredamento, chimica, calzature e infine, entro il primo giorno di assenza per le aziende che applicano il Ccnl Metalmeccanica.

La trasmissione telematica del certificato medico.

Nei casi di impedimento comprovato non c’è l’obbligo di avvertire. Se l’inadempimento non viene giustificato, il datore di lavoro può sanzionare il dipendente, anche se il certificato medico è inviato nei termini. Per avere il certificato medico bisogna recarsi dal proprio medico curante entro 48 ore dall’instaurarsi della malattia. Il medico trasmetterà il certificato di malattia, con la diagnosi, la prognosi e l’indirizzo nel quale il dipendente è reperibile, in via telematica all’Inps e rilascerà una ricevuta col numero di protocollo. Se il contratto lo prevede, si dovrà inviare il numero di protocollo al datore di lavoro. Se il proprio medico curante è assente, si può andare da un altro medico convenzionato col SSN o alla guardia medica. In caso di ricovero, è l’ospedale a dover trasmettere il certificato. Se l’invio telematico è impossibile, bisogna inviare il certificato con raccomandata, entro lo stesso termine di 2 giorni previsto per la trasmissione telematica.

Le diverse fasce di reperibilità da rispettare e i casi di esonero.

Dopo aver avvisato il datore di lavoro e inviato il certificato medico, occorre rendersi reperibile per la visita fiscale da parte di un medico dell’Inps, per controllare lo stato di malattia. Le fasce di reperibilità alle quali bisogna attenersi sono: dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, se si è dipendenti del settore privato; dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18, se si è dipendente pubblico. In certi casi non si è obbligati a essere reperibili nelle fasce orarie per la visita fiscale. L’esonero riguarda: il ricovero presso una struttura sanitaria; patologie gravi che richiedono cure salvavita (gravi patologie cardiache, oncologiche, dialisi); l’infortunio sul lavoro e la malattia professionale; una malattia correlata a un’eventuale invalidità o menomazione del dipendente. Il medico curante, può disporre che il dipendente sia esonerato dalla visita fiscale per particolari motivazioni (ad esempio depressione o cefalea, perché la permanenza in un luogo chiuso può ostacolare la guarigione), contrassegnando il certificato medico col codice E. Se la visita fiscale è stata già effettuata durante il periodo di prognosi della stessa malattia, non può essere effettuato un nuovo controllo da parte dell’Inps; in caso di ricaduta o di prolungamento si può ricevere una nuova visita fiscale.

I casi di assenza giustificata.

Anche se non vige l’esonero dal controllo medico fiscale, in certi casi si può essere giustificati anche se si risulta assenti alle visite di controllo. I casi di assenza giustificata alla visita fiscale riguardano: l’effettuazione di una visita medica o di un accertamento clinico durante le fasce di reperibilità; il ricevimento di cure mediche durante le fasce di reperibilità (in tal caso si deve avvisare in anticipo l’amministrazione o il datore di lavoro e in seguito esibire un attestato); l’assenza per cause di forza maggiore, o di gravi conseguenze per sé o per i propri familiari; la visita al di fuori delle fasce di reperibilità.

Circostanze sfortunate e scuse non valide.

E se si verificano circostanze sfortunate – come un guasto al campanello – che fanno risultare assente il dipendente alla visita anche se è rimasto tutto il giorno in casa? Ebbene, la giurisprudenza ritiene la maggior parte di queste situazioni insufficienti a giustificare l’assenza al controllo medico. Tra le scuse non valide rientrano: il malfunzionamento del campanello o del citofono, non aver sentito suonare o bussare, la mancanza del cognome del lavoratore nel citofono, la variazione di domicilio non comunicata, non potersi alzare dal letto, essere usciti per commissioni urgenti. Benché tali scusanti possano essere fondate, prevale il principio per cui il dipendente è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti necessari per accogliere il medico nelle fasce di reperibilità.

L’assenza alla visita fiscale: giustificazione e sanzioni.

Ci sono quindici giorni di tempo per giustificare la propria assenza alla visita fiscale. In caso di assenza ingiustificata alla visita di controllo a domicilio, la sanzione comporta la perdita del 100% della retribuzione per i primi dieci giorni di malattia, a meno che il lavoratore non sia convocato prima a una seconda visita, di solito nell’ambulatorio Asl. In questo caso, qualora il medico confermi lo stato di malattia, si può recuperare la retribuzione dal giorno del secondo controllo. In caso di assenza alla seconda convocazione in ambulatorio si perde il 50% della retribuzione dei giorni restanti; alla terza assenza, si perde tutto.