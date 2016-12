Masterchef Italia 6, anticipazioni e diretta di stasera, giovedì 22 dicembre 2016. Una nuova edizione di Masterchef Italia 6 sta per partire, questa sera in prima serata su Sky Uno ritornano i quattro temutissimi giudici che avranno anche quest’anno il compito di valutare le creazioni culinarie dei venti concorrenti in gara. Masterchef Italia 6 è ormai arrivato alla sua sesta edizione ed i giudici Carlo Cracco, Joe Bastianich, Antonino Cannavacciuolo e Bruno Barbieri sono più pronti che mai ad assaggiare tutte le prelibatezze dei partecipanti di questa edizione di Masterchef Italia 6. Anche quest’anno il cast è rimasto invariato ed il quartetto dei cattivissimi e’ stato riconfermato anche in questa edizione. Per tutti gli amanti di Masterchef Italia 6 che non hanno Sky sarà possibile seguire i 24 episodi su Cielo o Tv8, dove andranno in onda le repliche dello show culinario piu’ amato di sempre.

Masterchef Italia 6: la diretta di questa sera giovedì 22 dicembre 2016.

Secondo le ultime anticipazioni ufficiali in questa prima puntata di Masterchef Italia 6 che andrà in onda questa sera 22 dicembre 2016 su Sky Uno in prima serata, i nostri quattro giudici si ritroveranno ad assaggiare le creazioni degli aspiranti chef, comprese tutte quelle creazioni improbabili che ci hanno fatto tanto ridere in questi anni. Sempre secondo le ultime anticipazioni sappiamo che due puntate saranno girate all’estero e più precisamente una in Grecia ed una in Spagna. Per scoprire cosa succederà in questa prima puntata di Masterchef Italia 6 non ci resta che seguire la diretta questa sera 22 dicembre 2016!