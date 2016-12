Natale 2016: le acconciature più belle per la Notte di Natale

Le acconciature proposte per questo Natale 2016 sono davvero differenti e si adattano allo stile e al gusto di ogni donna. I look proposti per queste feste, dal Natale al Capodanno, spaziano da look scenografici ed iper definiti ad acconciature più easy e destrutturate, facilissime da realizzare anche a casa. Uno dei trend del momento è infatti il look messy, ovvero disordinato. Persa la rigidità e la linearità di un tempo, le acconciature proposte per questo Natale 2016 sono morbide e romantiche, con trecce e chignon lenti, che diventano quasi dei nodi nei capelli. Per impreziosire il nostro look durante la notte di Natale 2016 potremmo optare per un accessorio luminoso, dei glitter nei capelli o addirittura osare con una ciocca colorata. Grazie alle lacche colorate è un look facilmente realizzabile e non necessita di nessuna tintura.

Acconciature Natale 2016: tutte le proposte più belle per essere al top nella notte di Natale.

In questo Natale 2016 è d’obbligo sfoggiare una bella acconciatura che metta in risalto i nostri punti di forza. Se si hanno i capelli lunghi la realizzazione sarà ancora più semplice, ma anche per tutte le donne dalle chiome meno folte è possibile trovare qualcosa che renda il nostro look diverso dal solito. Se vogliamo realizzare qualcosa di semplice, una bella coda di cavallo è un must senza tempo. Impreziosita da fermagli o da nastrini colorati, sarà sicuramente d’effetto. Per tutte le donne più romantiche le trecce sono di grandissima tendenza; sia laterali che tutte attaccate alla testa, rendono il nostro look davvero speciale e non sono troppo difficili da realizzare, anche se comunque richiedono un minimo di manualità. Per tutte le donne che vogliono vedersi comunque diverse in questo Natale 2016 anche un semi raccolto è qualcosa di davvero carino ed originale, magari impreziosito da una boccoli o dal frisè, entrambi molto di tendenza.