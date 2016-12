Pensioni anticipate, nati nel ’52. Il Presidente della Commissione lavoro alla Camera, Cesare Damiano, nel corso di una conferenza stampa alla Camera convocata assieme Maria Luisa Gnecchi, capogruppo del Pd in Commissione lavoro, ha illustrato una norma relativa alle pensioni per i nati nel 1952, che consente loro di andare in pensione con l’anticipo di due anni. Damiano ha affermato che come legislatori, anche se può sembrare un paradosso, hanno ritenuto di sostenere il contenzioso dei cittadini che vorranno fare ricorso contro la circolare dell’Inps sui nati nel ’52. “E’ una decisione politica, meditata. Non leggera, ma necessaria”, ha commentato.

Pensioni, nati nel ’52. la circolare dell’Inps.

Il presidente Damiano ha precisato che era stato fatto anche un accordo con il Ministero del lavoro sulle pensioni per i nati nel ’52, ma che la circolare dell’Inps nella sua redazione finale non ha mantenuto gli accordi. “Penso che ci siano degli elementi di perversioni nelle circolari, perchè interpretare una legge inequivocabile che consegna un diritto ad andare in pensione ai soli lavoratori dipendenti, due anni prima rispetto all’attuale limite di 66 anni e 7 mesi, dicendo che solo se il 28 dicembre del 2011 si era al lavoro, è un’interpretazione stupida”, ha affermato Damiano. Questa interpretazione crea dei paradossi, sottolinea Damiano: il non avere diritto all’anticipo per un lavoratore che si è licenziato il giorno prima, anche se in possesso di tutti i requisiti per la pensione, oppure la possibilità di accesso alla pensione per un lavoratore assunto solo per quel giorno in qualità di dipendente privato, avendo svolto per tutta la vita lavorativa un’attività di lavoro autonomo o di dipendente pubblico.