Pensioni oggi 22 dicembre 2016, novità. Le ultime news sulle pensioni sono state enunciate nell’ambito della conferenza stampa convocata dal presidente della commissione Lavoro della Camera, Cesare Damiano, e Maria Luisa Gnecchi, capogruppo del Pd nella stessa commissione, per discutere delle pensioni delle persone nate nel ’52. Damiano ieri, 21 dicembre, alle 17.30, presso la Sala stampa della Camera dei Deputati, Cesare Damiano e Maria Luisa Gnecchi, rispettivamente presidente e capogruppo Pd della Commissione Lavoro alla Camera, hanno tenuto una conferenza stampa sulla norma eccezionale della Legge Fornero per i nati nel ‘52. “È necessario – spiegano – informare le donne nate nel 1952, lavoratrici nel settore privato e gli uomini che hanno perfezionato Quota 96 nel 2012, che hanno diritto ad andare in pensione a 64 anni e 7 mesi. Una prima circolare (15/2012) emanata dall’Inps garantiva questo diritto a chi fosse occupato nel settore privato il 28 dicembre 2011, data non prevista dalla legge”. “Siamo riusciti a togliere quella data ma sono stati inseriti altri vincoli che vogliamo eliminare”, concludono.

Pensioni anticipate ed ape, ultime news.

Sul fronte pensioni anticipate p, secondo Cesare Damiano e Marialuisa Gnecchi sono inaccettabili i nuovi vincoli e paletti che non consentono di andare in pensione con due anni di anticipo, vale a dire a 64 anni e 7 mesi, a tutte le lavoratrici nate nel 1952 e a tutti i lavoratori che hanno perfezionato Quota 96 nel 2012, così come invece prevede la legge. “Vogliamo – dice Damiano in una conferenza stampa a Montecitorio – giustizia e una soluzione pulita per questi lavoratori”. Le nuove condizioni poste dall’ultima circolare Inps “rappresentano – osserva Gnecchi – una perfidia e una vergogna. Sono di una gravità inaudita. Noi non molliamo e non molleremo”.

Si tratta di una “battaglia” lunga che ha contrastato una prima circolare Inps che consentiva l’anticipo pensionistico ma solo a quanti fossero a lavoro il 28 dicembre 2011: ora, spiegano Damiano e Gnecchi, questa condizione “paradossale” non c’è più ma una nuova circolare dello scorso novembre ne pone altre altrettanto “perverse”: secondo le ultime previsioni, infatti, il requisito per andare in pensione “deve essere perfezionato – spiega la capogruppo Dem in commissione – tutto nel settore privato senza considerare i contributi figurativi, vale a dire il servizio militare o la maternità o la contribuzione volontaria. Si tratta – prosegue Gnecchi – di una norma che così mette a rischio il sistema previdenziale”. Necessario dunque, rimarca Gnecchi, una soluzione: “Il ministero del lavoro ci ha garantito che farà correggere la circolare. In caso contrario – conclude – ci auguriamo che tutti presentino domanda e che l’Inps le respinga. E noi sosterremo il contenzioso”.

Pensioni anticipate ed Opzione donna, le ultime dichiarazioni di Rossella Lo Iacono.

Le ultime novità sulle pensioni anticipate donne ed Opzione donna, vengono fornite da Rossella Lo Iacono del gruppo Facebook Opzione donna ultimo trimestre 1957-1958, in un’intervista di pochi giorni fa a sito Urbanpost. Rosella Lo Iacono si dice felice e soddisfatta di aver ottenuto un importante risultato, dopo due anni di battaglia incessante, per le donne nate nell’ultimo trimetre ’57 – ’58, alle quali è stato riconosciuto il diritto di usufruire del regime Opzione Donna per accedere alla pensione. Dichiara la Lo Iacono: “Oggi finalmente dopo due anni di lotte portate avanti da noi Donne che abbiamo dovuto ergerci a sindacaliste di noi stesse, possiamo dire di avere raggiunto l’obiettivo, con il ripristino dei requisiti originari della Legge Maroni”.

Sulla possibilità che il regime Opzione Donna sperimentale possa diventare strutturale, la Lo Iacono si esprime così: “Per fare diventare tale previsione Legge Strutturale, necessita in primis la volontà politica e la convenienza per lo Stato…..Quanto alla convenienza economica esiste, ed è palesemente sotto gli occhi di tutti. Si accetta una previdenza contributiva con un abbattimento percentuale, talvolta anche molto pesante, dipende da quanto ciascuna ha versato durante la propria vita lavorativa”. Ed aggiunge: “Sono sicura che Opzione Donna resterà in agenda di Governo. La stessa citata legge di Stabilità continua a fare riferimento al Concetto del Monitoraggio dei risparmi, che inseriti nel meccanismo del c.d. Contatore, dovranno essere destinati solo alle Donne. Tutto ciò fa ben sperare…”.

Riforma Pensioni e cumulo gratuito, ultime novità.

Secondo quanto ricorda il sito Blastingnews, sul fronte pensioni e cumulo gratuito ci sono novità in arrivo per le pensioni dei giornalisti, i quali potranno beneficiare del cumulo gratuito grazie ad un emendamento presentato da Maria Luisa Gnecchi. Dal 2020 potrebbero lasciare il lavoro tra le 13 e i 15 mila professionisti, secondo i dati fronti oggi nel corso di conferenza stampa alla Camera promossa dai giornalisti Claudio Visani e Daniela Binello, promotori dell’allargamento del cumulo all’Inpgi, l’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani. A proposito di cumulo gratuito, la proposta di Gnecchi e Damiano è quella di estenderla anche alle lavoratrici che intendono accedere alla pensione anticipata con la formula Opzione donna.

Ultime novità Pensioni, i dati dell’indagine Coldiretti.

Le ultime news sul fronte pensioni e pensionati, come sottolinea anche il sito Lavoce del Nordest, vengono fornite da una recente indagine della Coldiretti, secondo la quale, le pensioni aiuterebbero i bilanci per più di una famiglia su tre. E’ quanto emerge da un sondaggio della Coldiretti, condotto on line sul sito della Coldiretti, a commento del Focus Istat sulle condizioni di vita dei pensionati dal quale emerge che il rischio di povertà tra le famiglie con pensionati è risultato più basso che nelle altre famiglie con una stima pari al 16,5% contro il 22,5%. Il 93 per cento degli italiani – sottolinea la Coldiretti – ritiene che la presenza di un pensionato in famiglia sia una vera e propria fortuna con una netta inversione di tendenza nella percezione del ruolo degli anziani rispetto al passato. In particolare – precisa la Coldiretti – ben il 37 per cento sostiene che un pensionato in famiglia sia determinante per contribuire al reddito, mentre il 35 per cento lo considerata un valido aiuto per accudire i nipoti al di fuori degli asili e della scuola.

C’è anche un 17 per cento che – continua la Coldiretti – ne apprezza i consigli offerti grazie all’esperienza ed un 4 per cento che si avvantaggia dell’apporto lavorativo nella casa mentre appena il 7 per cento degli italiani considera i pensionati un peso o un ostacolo. La presenza degli anziani all’interno della famiglia in generale, e di quella agricola in particolare, è stata considerata come una forma arcaica da superare mentre con la crisi – sostiene la Coldiretti – si sta dimostrando fondamentale per affrontare le difficoltà economiche e sociali di molti cittadini. La solidarietà tra generazioni sulla quale si fonda l’impresa familiare è – conclude la Coldiretti – un modello vincente per vivere e stare bene insieme e non un segnale di arretratezza sociale e culturale come è stato spesso affermato.

Pensioni, ricorsi, rivalutazioni: ultime news.

Sul fronte pensioni e rivalutazioni, attesa entro il mese di dicembre la sentenza della Corte Costituzionale sul rimborso degli arretrati alle Pensioni interessate dal blocco delle rivalutazioni introdotto con la riforma Fornero. L’alta Corte non dovrà pronunciarsi, ricordiamo, sulla legittimità del blocco delle perequazioni, già bocciato con la sentenza n. 70 del 30 aprile 2015, ma sul successivo decreto con il quale il governo Renzi riconosceva un rimborso solo parziale delle rivalutazioni bloccate nel 2012/2013. Per poter beneficiare di una eventuale sentenza di illegittimità da parte della Corte Costituzionale è però indispensabile inviare una richiesta di rimborso e quindi è bene rivolgersi agli esperti dello sportello Stac di Scafati.

Secondo quanto riporta il sito Puntoagronews, il rimborso potrà essere richiesto anche da chi, negli anni 2012 e 2013, raggiungeva il limite minimo indicato dalla riforma per incorrere nel blocco delle rivalutazioni grazie al cumulo con assegni di reversibilità.Perché e come richiedere il rimborso pensioni entro il 31 dicembre. I pensionati interessati al rimborso degli arretrati dovranno prestare molta attenzione alla scadenza del 31 dicembre 2016, la data che segnerà i cinque anni dall’entrata in vigore della legge Fornero. Trascorso tale periodo, infatti, scatterà la prescrizione che annullerà ogni eventuale diritto dovesse essere riconosciuto dalla sentenza della Corte Costituzionale.

Domanda e diffida per il rimborso sulle pensioni: lo sportello Stac.

Per ottenere il rimborso sulle pensioni, bisogna quindi rivolgersi subito agli sportelli Stac presenti sul territorio, basta chiedere in maniera gratuita agli esperti. È da tempo partita una compagna da parte di sindacati, associazioni e studi legali per informare i pensionati della possibilità di bloccare la prescrizione attraverso l’invio di una lettera di messa in mora dell’Inps.

Con questa lettera di diffida, da inviare per raccomandata, viene richiesto il rimborso al 100 per cento degli arretrati non percepiti per il blocco delle rivalutazioni ed il ricalcolo dell’assegno eliminando gli effetti a cascata di tale blocco. Si tratta di cifre che vanno da circa 1.200 ad oltre 4.000 euro, a seconda dell’importo della pensione. Per l’invio della lettera, i pensionati possono rivolgersi quindi, allo sportello Stac. In sostegno a chi subisce gli attacchi di Equitalia, arriva il salvagente dello sportello di Stac, gestito da Francesco Antonio Pentone e dell’equipe di esperti del settore che possono trovare una soluzione a questa incresciosa situazione.

Pensioni, previdenza ed assistenza: ultime news.

Le ultime news sul fronte pensioni e sistema pensionistico vengono fornite all’agenzia Askanews da Lucio Casalino della Cisal. Secondo quest’ultimo non ci sarebbe alcun buco nel bilancio dell’Inps, ma addirittura un avanzo di 18 miliardi di euro. Lo dice Lucio Casalino, esperto di pensioni, già dirigente Inps e attualmente consigliere nazionale della Cisal e professore a contratto all’università Federico II di Napoli, in una videointervista all’agenzia stampa Askanews.

L’analisi di Casalino parte dai dati esposti nel rapporto sul bilancio Inps 2013, realizzato dal comitato tecnico scientifico di “Itinerari Previdenziali” presieduto Alberto Brambilla, cui ha partecipato lo stesso istituto di previdenza. Il bilancio Inps 2013 riferisce di uscite per spese previdenza-assistenza pari a 269 miliardi ed entrate per contributi versati dai lavoratori di 189 miliardi.”Da qui nascono le riforme e il percorso legislativo per abbassare le uscite rappresentate dalle pensioni ma questo è un colossale imbroglio perché il bilancio da esaminare è solo quello formato dalla spesa per le pensioni, collegate ai contributi versati”.

Pensioni e previdenza: le news di Casalino e l’invito a Tito Boeri.

Sul fronte pensioni, previdenza ed assistenza, secondo il professore universitario e rappresentante della Cisal, sarebbe opportuno “separare la previdenza dall’assistenza. Dalla spesa globale, quella del bilancio ufficiale 2013 dell’Inps (269 miliardi) bisogna detrarre 98 miliardi, 55 dei quali per prestazioni non pensionistiche”.Casalino sottolinea che i 98 miliardi da detrarre sono la somma dei 55 miliardi di prestazioni assistenziali e 43 di tasse pagate sulle pensioni.

“La spesa inserita nel bilancio è il netto pagato ai pensionati non il lordo. Quindi, anche i 43 miliardi pagati in tasse vanno detratti. La sorpresa è che abbiamo un bilancio fatto da una spesa previdenziale di 171 miliardi a fronte di entrate per 189 miliardi finanziati dai lavoratori attivi. Pertanto c’è un avanzo di 18 miliardi. C’era dunque necessità di fare nove riforme per abbassare le pensioni”. Partendo da questo ragionamento, l’esperto di previdenza della Cisal lancia un appello al presidente dell’Inps, Tito Boeri, affinché promuova una vera operazione trasparenza nel Paese “per fare pulizia” nel bilancio dell’Inps.

