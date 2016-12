Riforma delle pensioni, le novità. Ulteriori riforme del sistema previdenziale sono state l’argomento trattato da Ivan Pedretti, segretario generale dello Spi-Cgil, in un video su Facebook. Pedretti ha precisato che lo Spi-Cgil si impegnerà affinchè l’attuale Governo mantenga gli impegni che sono stati assunti con il verbale del 28 settembre scorso. Già dall’inizio del 2017 il sindacato chiederà un confronto con il Governo Gentiloni ed ha assicurato che se non ci saranno risposte significative sui temi rimasti aperti sulle pensioni ed il lavoro, inizierà la mobilitazione.

Pensioni, rivalutazioni, precoci: le iniziative dello Spi-Cgil.

Per quanto riguarda i temi che dovranno essere affrontati nel futuro, Pedretti ha ricordato che il sindacato ha presentato cause pilota in tutta Italia contro il blocco delle rivalutazioni delle pensioni. “Ne basterà una per rimettere in discussione il decreto Poletti sulla rivalutazione parziale degli arretrati. Dobbiamo aspettare che la Corte Costituzionale si esprima”, ha affermato. Il confronto con il Governo continuerà, ha assicurato Pedretti, affinché si studi un sistema “migliore” per le rivalutazioni.

Il leader delo Spi-Cgil ha toccato anche il tema dei lavoratori precoci e Quota 41, ossia gli anni di contributi versati che i lavoratori precoci vorrebbero come unico requisito per andare in pensione. “Confermo che ci impegneremo. Questa è la nostra battaglia che affronteremo assieme a Cgil, Cisl e Uil per dare delle risposte a questi lavoratori”, ha chiarito. “La battaglia è impegnativa”, ha sottolineato Pedretti. “Abbiamo bisogno del consenso di tutti per condizionare le politiche del Governo”, ha quindi concluso.