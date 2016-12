Risultato finale Inter – Lazio 3-0, anticipo 18° giornata di serie A. La migliore Inter della stagione batte 3-0 la Lazio nell’anticipo delle 20:45 di mercoledì 21 dicembre 2016, allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano. Protagonisti della serata i due argentini Banega e Icardi, ma anche D’Ambrosio ha giocato la sua miglior partita da quando veste la maglia nerazzurra. La Lazio crolla ancora una volta in trasferta, dopo un buon primo tempo in cui non è riuscita a sfruttare le ghiotte occasioni da gol di Immobile e Felipe Anderson.

Nel secondo tempo l’Inter domina la partita è sblocca il risultato al 54′ con un sinistro potente di Ever Banega che sorprende Marchetti. Due minuti più tardi, D’Ambrosio crossa in area e Icardi fulmina di testa il portiere biancoceleste. Al 65′ Icardi segna il terzo gol sfruttando uno schema ben eseguito e un assist dell’onnipresente Banega. L’ingresso di Keita, al posto di Patric, ha scosso la formazione biancoceleste nella ripresa, ma senza impensierire Handanovic come nel primo tempo.

Risultato Inter – Lazio 3-0, anticipo 18° giornata di serie A.

Vittoria quindi fondamentale per l’Inter di Pioli, che sale a 30 punti e rientra in corsa per il terzo posto (il Milan è a -3, Lazio e Napoli a -4). Il ruolino di marcia di Pioli in campionato è positivo (4 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta) e la media punti è 2,17 (quella di De Boer era 1,27). E’ presto per fare un bilancio, ma l’ex allenatore della Lazio sembra aver dato solidità difensiva e compattezza ad una squadra che dalla metà campo in avanti ha maggiore qualità di altre rivali per il terzo posto.

Male la Lazio, che veniva da due vittorie importanti contro Sampdoria e Fiorentina. Nel primo tempo la squadra di Inzaghi ha fatto la partita, ma non è riuscita a segnare: fa notizia ormai il digiuno di Ciro Immobile, che da quasi due mesi non riesce a fare gol.