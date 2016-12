Robert Pattinson e FKA Twigs sembrano più che intenzionati a mantenere la loro linea di riservatezza e il loro desiderio di non apparire o apparire il meno possibile in pubblico anche per queste vacanze di Natale. Visti insieme da diversi mesi a questa parte giusto un paio di volte – in un supermercato e in una serata di gala a Los Angeles – allo stato attuale non c’è modo di sapere in che modo i due abbiano deciso di trascorrere le Feste. Unico indizio di un loro approccio allo spirito delle festività, qualche scatto colto proprio in occasione della loro permanenza nella Città degli Angeli, che mostra Tahliah Barnett (vero nome della Twigs) in pieno shopping natalizio.

L’hair look di FKA Twigs e gli indizi di un suo possibile Natale con Robert Pattinson.

FKA Twigs si mostra in gran forma in questa uscita californiana, come del resto anche Rob, e nel flash in cui è stata ripresa in pieno shopping in vista di Santa Claus (Ho! Ho! Ho!), si mostra in tutto il suo stile amante della bizzarria e mai convenzionale. Intabarrata in un soprabito blu trascina sorridendo serafica delle borse enormi. I suoi occhi sorridono dietro due lenti ovali scure e quasi a specchio, mentre i nerissimi capelli sono organizzati in un double buns hairstyle – un doppio chignon molto alto – e raccolti ai lati di una fila centrale che incornicia ed esalta l’ovale del viso in modo perfetto. Tocco finale, il rossetto gotico! Quanto alle vacanze natalizie della coppia, ebbene, se dobbiamo usare lo scorso anno come punto di riferimento, ricordiamo che Tahliah e Rob scelsero – fatto inusuale per dei personaggi dello showbiz – di restarsene a casa a Londra nel periodo da Natale 2015 a Capodanno 2016. Faranno la stessa cosa anche quest’anno?