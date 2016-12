Tagli capelli corti 2017: tutti i nuovi tagli di capelli per il nuovo anno…

Tagli capelli corti 2017, tutti i nuovi tagli per il 2017. Il nuovo anno sta per arrivare e le tendenze capelli per quanto riguarda il 2017 sono davvero moltissime. Le proposte di tagli di capelli corti per questo inverno accontentano i gusti di ogni donna, dalla più classica a quella dal mood più rock. I tagli di capelli corti per il 2017 spaziano infatti dai classici caschetti con frangetta, ai tagli più sbarazzini e dall’aria più messy. E’ infatti di grandissima tendenza quel look un pochino disordinato che si riflette ora anche nelle acconciature di tendenza, come quelle proposte per questo Capodanno 2017. Tra i tagli di capelli corti proposti per questo 2017 ci sono sicuramente i pixie, in tutte le loro versioni, da quella più bon ton a quella più androgina.

Tagli capelli corti 2017: tutte le tendenze capelli per questo nuovo anno.

I tagli di capelli corti 2017 spaziano dai caschetti ai pixie, declinati sia in versione bon ton che rock. Ciuffi e scalature marcate, e rasature laterali per tutte le donne che se la sentono di osare di più e che non temono di stravolgere il proprio look. Nel caso in cui vogliamo rimanere su un qualcosa di più classico, uno short bob è sicuramente più indicato, declinato sia in versione riccia che liscia. Anche il caschetto e un must have tra i tagli di capelli corti 2017; portato in versione classica e liscia, magari abbinato ad una frangia, anche lei di grandissima tendenza, oppure in versione mossa e spettinata.