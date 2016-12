Capelli, tagli lunghi novità 2017: le tendenze. I nuovi tagli di capelli del 2017 saranno innovativi, femminili e cool. Tra i tagli di capelli lunghi esplorati oggi ecco una delle novità apparse nei saloni Redken: un taglio di capelli medio lungo con leggera asimmetria e ciocche anteriori più lunghe. Dato essenziale però non è solo il taglio di capelli, che conferisce volume laterale e movimento, ma il colore ormai must della moda capelli 2016-2017.

Tagli di capelli e colorazioni 2017: il nuovo rose gold di tendenza.

Una delle colorazioni più amate dell’anno trascorso che imperverserà anche nel prossimo è sicuramente il rosa dorato, noto come rose gold. Leggere sfumature rosa, ispirate al tramonto e all’oro rosa illuminano i riflessi dei tagli di capelli di tendenza che ammireremo anche anche nel prossimo 2017. In foto tratto da Instagram Redken il meraviglioso balayage per le chiome curate da Elizabeth Diamond per un look nuovo e moderno. Al taglio e alla colorazione nuova vengono abbinate delle grandissime onde da metà lunghezza che rendono un effetto ancora più bello e naturale. Il 2017 si avvicina… Con un tuffo nelle colorazioni più intriganti e decisamente femminili.