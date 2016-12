Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni del trono classico di Uomini e Donne: Sonia Lorenzini la nuova tronista. Il trono classico del programma di Uomini e Donne vede “nuovi” tronisti schierati alla ricerca della loro anima gemelle. I tronisti sono visi già noti al pubblico del programma condotto da Maria De Filippi. Sonia Lorenzini, ad esempio è l’ex corteggiatrice di Claudio D’Angelo, ex tronista di quest’edizione di Uomini e Donne, diventata la nuova tronista femminile del programma che tornerà in onda sui nostri schermi nel 2017.

Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni del trono classico di Uomini e Donne: lo sfogo di Lidia sui social.

Da Gossipblog giungono le prime anticipazioni che vedono Alessandro Calabrese, uno degli ex concorrenti della quattordicesima edizione del Grande Fratello come corteggiatore della bella Sonia. La presenza di Alessandro, ovviamente, coincide con la fine della sua storia d’amore con Lidia Vella che, recentemente, ha già commentato la presenza dell’ex fidanzato nel programma di Maria De Filippi. Lidia, però, si è lasciata andare ad un ulteriore sfogo condiviso stavolta su Instagram. Alla 25enne catanese, non va giù che Alessandro abbia rinnegato la loro storia d’amore, ecco quanto scrive:“Beh, leggere certe parole del signor Alessandro mi fa davvero sorridere, parole che non avevo mai sentito in vita mia. Amore malato… Lo vedevate infelice quando era con me? Vi risulta che dormiva sempre dai suoi amici? Sarà capitato due volte in un anno. Addirittura che non mi ama più, peccato che io lo sto scoprendo solo oggi da alcuni suoi commenti. Rinnegare tutto quello che c’è stato solo per pararsi…..(scusando il francesismo) dimostra ancora una volta che “uomo” è quanto vale… Caro Ale, tu sai, la tua coscienza è molto sporca ed occhio a quello che dici perché lo sai che non ti conviene!”