Uomini e Donne, le ultime anticipazioni e news di Uomini e Donne: i viaggi dei dopo-scelta. Claudio Sona, il primo tronista gay di Uomini e Donne ha concluso il suo trono seguendo il suo cuore e scegliendo Mario Serpa che gli ha detto di sì. Altre storie sono nate all’interno del programma come tra Clarissa Marchese e da Federico Gregucci, impegnati ora con la registrazione del “dopo-scelta”. La Sicilia è stata la metà del loro primo viaggio insieme. Anche Claudio e Mario a quanto pare sono impegnati nella registrazione di un viaggio post-scelta. A confermarlo Claudio Leotta, uno dei redattori del programma condotto da Maria De Filippi, che ha confermato che le telecamere di Uomini e Donne seguiranno Claudio e Mario anche dopo la scelta finale. Le puntate in questione andranno in onda sicuramente ad inizio 2017.

Uomini e Donne, le ultime anticipazioni e news di Uomini e Donne: Claudio e Mario all’Isola dei Famosi?

Ma c’è un’altra novità. Si sta formando il cast della dodicesima edizione dell’Isola dei Famosi, reality show che tornerà prossimamente in onda su Canale 5. Come riporta il sito BitchyF, infatti, Claudio Sona e Mario Serpa potrebbero far parte del nuovo gruppo di naufraghi del programma condotto da Alessia Marcuzzi. Stando alle indiscrezioni, i due ragazzi avrebbero tenuto un colloquio con gli autori del programma e, in caso di responso positivo, parteciperebbero al reality show come unico concorrente.