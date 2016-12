Uomini e Donne Trono Over. Anticipazioni News e Gossip Gennaio 2017. «Nino ‘molto promosso’, Michele ‘becchino’». Le anticipazioni di Uomini e Donne Senior mostrano che Nino fa da solo. Si propone in smoking e Anahi lo giudica molto bello ed elegante “molto promosso” anche lui e un buono per la prossima sfilata. In passerella i nove e i dieci abbondano. Anche Michele non si rivolge ad Anahi, e sceglie un total black che non supera l’esame della stylist: rimandato! Ma in passerella ottiene un bel 10 da Gemma. Al contraio, Silvia gli piazza un tre: «sembra un becchino» commenta la dama.

«Il vero ‘irresistibile’ è Francesco Turco!». Uomini e Donne Senior. Anticipazioni News e Gossip Gennaio 2017.

E con queste anticipazioni di Uomini e Donne Trono Over arriviamo finalmente alla proclamazione del vincitore di questa sfilata dal titolo ‘Sono Irresistibile‘! Abbiamo ancora Giuseppe che si veste del suo ed è promosso, addirittura «perfetto» secondo Anahi e riceve voti molto alti. Robert chiude la sfilata senza aiuto stilistico, pensa a una giornata in barca a Capri e la stylist lo premia promuovendolo. Annamaria però gli spara un due secco, perché non sopporta le gambe scoperte, ma lui spiega che in barca si va così, la dama cambia idea e cambia voto. Viene il momento della classifica finale, e si scopre che il numero uno è Francesco!