Amnistia e indulto 2016, Carceri: i decreti del Ministro Orlando, la proposta di riforma dei Radicali ed i pranzi “stellati”!

Amnistia e indulto 2016, carceri. Sul fronte istituzionale, pochi giorni fa è ripreso l’esame congiunto dei ddl su amnistia e indulto in senato, per le cui evoluzioni legislative bisognerà attendere il nuovo anno. Intanto, sul fronte carceri, sono da segnalare le nuove iniziative legislative del ministro della Giustizia Andrea Orlando, che ieri ha firmato due decreti ministeriali che istituiscono altrettante sezioni dedicate all’interno di istituti penitenziari. Con il primo D.M. viene istituita la sezione di Casa di reclusione a custodia attenuata presso la Casa circondariale di Lecce. I detenuti a bassa pericolosità sociale saranno da oggi ospitati presso l’ex sede dell’Istituto penale per minorenni della città, soppresso il 15 aprile scorso e ora destinato al Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria. Con il secondo D.M. viene invece istituita presso la Casa circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto la sezione “Articolazione per la tutela della salute mentale in carcere”, nell’ambito del Servizio sanitario previsto nello stesso istituto penitenziario dalla Regione Sicilia. La struttura accoglierà i detenuti con infermità psichica sopravvenuta nel corso della detenzione, i detenuti condannati a pena diminuita per vizio parziale di mente e i detenuti nei cui confronti sia stato disposto l’accertamento delle infermità psichiche.

Amnistia e indulto, le attività dei Radicali: la proposta di riforma del Tso.

Sul sito dei radicali, nel contributo di ieri 22 dicembre 2016, sono da segnalare le dichiarazioni di Riccardo Magi e Michele Capano, segretario e tesoriere di Radicali Italiani. “È molto significativo l’avvio del dialogo tra il collegio del Garante dei diritti dei detenuti e il ministero della Salute e che riguarda esplicitamente anche le persone destinatarie di trattamenti sanitari obbligatori. Uno dei punti qualificanti della proposta di riforma delle procedure di Tso di Radicali Italiani riguarda proprio la sostituzione della figura del sindaco, nel ruolo di firmatario dell’ordinanza di ricovero coatto, con il Garante dei diritti dei detenuti: culturalmente e tecnicamente più attrezzato a svolgere un effettivo controllo di legalità, laddove i sindaci hanno mancato clamorosamente a questa funzione, ridotta a vuoto passaggio burocratico.

Ed aggiungono:”Ecco perché sottoporremo presto questa proposta di riforma al Collegio dei Garanti, augurandoci che voglia sostenerla”. Il Collegio del Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, ieri ha incontrato il Sottosegretario alla Salute Vito De Filippo. I tre componenti del Collegio del Garante – Mauro Palma, presidente; Emilia Rossi; Daniela de Robert – hanno ribadito la volontà di mettere in atto una collaborazione specifica su tutti i temi che riguardano la salute delle persone private di libertà sia in ambito penale che non, come i trattamenti sanitari obbligatori.

Carceri e detenuti: i pranzi di Natale degli chef stellati.

Il quotidiano l’Avvenire segnala tra le iniziative speciali organizzate per i detenuti in occasione del Natale, il pranzo che verrà preparato dai cuochi stellati per i detenuti. A servire ci saranno i personaggi di sport e tv. Sarà un Natale stellare quello che si apprestano a vivere i detenuti e le detenute di Rebibbia (Roma), Opera (Milano), Sant’Anna (Modena), Pagliarelli (Palermo) e Salerno. Domani infatti cinque chef “stellati” – Cristina Bowerman, Tommaso Arrigoni, Carmine Giovinazzo, Lorenzo Cuomo e Pietro D’Agostino – metteranno a disposizione creatività e maestria per preparare manicaretti di “ALTrA cucina… per un pranzo d’amore”. Ad animare la giornata e a servire a tavola (alla quale nel caso di Milano siederanno pure i familiari) saranno numerosi personaggi del mondo dello spettacolo, della musica, del teatro e della tv, tra cui Francesca Fialdini, Alessandro Greco, Manlio Dovì, Giusy Versace, Nek, alcuni dei quali si esibiranno anche insieme ai carcerati.

“Vogliamo testimoniare che è possibile essere diversamente misericordiosi, trovando il gusto di piatti prelibati, ma ancor di più e ancor prima il gusto di essere uomini e donne incarnati tra le pieghe dolorose del nostro tempo”, ha spiegato Salvatore Martinez, presidente del Rinnovamento nello Spirito Santo e della Fondazione Alleanza del RnS Onlus. Si tratta, ha detto, di “un altro modo di mettere i primi a servizio degli ultimi, facendoli incontrare e gioire insieme, senza riserve” per “accendere i riflettori sulla capacità che la società civile ha di costruire il bene comune”, soprattutto mentre dilaga “una cultura dell’indifferenza, del malaffare e dello scarto che continua a generare nuovi poveri e nuovi prigionieri”. “Crediamo fortemente che spetta a noi, alla società civile, ristabilire un vero rapporto tra giustizia e misericordia”, ha aggiunto Martinez ricordando che “la misericordia non è contraria alla giustizia, ma la tempera, la umanizza”.

È fondamentale infatti “far capire che l’uomo non è il suo errore e che fare giustizia significa rispondere al male con il bene”, gli ha fatto eco Marcella Reni, presidente di Prison Fellowship Italia, per la quale occorre rimettere al centro la persona e la relazione.”Offrire un pranzo stellato – ha sottolineato – è un gesto che esprime il prendersi cura e restituisce dignità, che fa sentire i detenuti serviti, amati e non giudicati”. “Le emozioni che proverò cantando – ha confidato il cantautore Amedeo Minghi – non saranno le solite e certamente sarà più quello che riceverò di quello che darò”. Perché ad essere misericordiosi e a fare del bene c’è più gusto.