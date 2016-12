Amnistia e indulto, Carceri e giustizia: le news ad oggi 23 dicembre 2016. Il Natale sta per arrivare e come ogni anno segnerà uno dei momenti più difficili all’interno dei penitenziari italiani, dove l’assenza dalle famiglie e dai propri cari si fa quotidianamente sentire ed aumenta in periodi come questo. L’impegno dei Radicali continua con le visite e e la sensibilizzazione dell’opinione pubblica sulla questione delle carceri ma soprattutto dell’opportunità politica di approvare i provvedimenti di clemenza di amnistia e indulto.

Giustizia e carceri: le ultime news sui detenuti ad oggi 23 dicembre 2016.

Molto importanti sono i dati riportati dalla Cnca secondo cui la Lombardia detiene il record di detenuti, ben 8mila, un +10% rispetto al 2015, riporta Askanews, dal 31 dicembre 2015 i detenuti presenti nelle carceri italiane erano 52mila; al 30 novembre 2016 sono arrivati ad “oltre 55mila unità, ben oltre la soglia di 49mila, capienza massima stimata”. Il Coordinamento nazionale comunità di accoglienza (Cnca) ha reso noti questi dati spiegando come malgrado “negli anni scorsi il governo, a fronte di una possibile sanzione da quattro miliardi di euro da parte dell’Unione Europea per le condizioni disumane e degradanti dovute al sovraffollamento nelle carceri italiane (arrivate a rinchiudere oltre 67mila persone nel 2013) aveva iniziato una politica deflazionista con leggi mirate a diminuire la presenza delle persone in carcere, estendendo la possibilità di accedere alle misure alternative, introducendo la messa alla prova anche per gli adulti per i reati con pene edittali fino a quattro anni, depenalizzando il reato di clandestinità”.

Non è migliore la situazione in Abruzzo dove, secondo quanto riportato da certastampa il Consiglio Regionale Uil-Pa Polizia Penitenziaria Abruzzo nella riunione generale di fine anno a cui hanno partecipato i Dirigenti Generali Territoriali Mauro Nardella (L’Aquila), Paolo Lezzi (Teramo), Ruggero Di Giovanni (Chieti) e Valdino Franchi (Pescara). “Il Consiglio coordinato dal Segretario Generale Regionale Giuseppe Vincenzo Giancola ha tirato le somme di un anno di lavoro facendo un amaro consuntivo di un 2016 che, a seguito dell’epocale accorpamento del Provveditorato Abruzzese con quello laziale, ha di fatto reso peggiore ciò che già prima dell’accorpamento risultava scadente”. Insomma, una situazione ancora lontana dalla serenità.