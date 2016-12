Anticipazioni Beautiful. La trama della puntata del 23 dicembre 2016. «La minaccia di Katie». Siamo arrivati alle anticipazioni dell’ultima puntata di Beautiful che va in onda in quest’anno 2016. Infatti, come abbiamo già visto (Beautiful Anticipazioni e News: arrivederci a Gennaio 2017 con tantissime novità…) la soap opera americana va in vacanza fino all’8 gennaio 2017. Nel frattempo succede che Katie – oppressa dal sospetto e dalla disperazione per il presunto tradimento di Bill – minaccia il marito di andarsene di casa se le sue intuizioni fossero confermate.

«Ti porto via nostro figlio e tutta l’azienda!» Anticipazioni Beautiful. La puntata del 23 dicembre 2016.

Infatti le anticipazioni di Beautiful rivelano che questa volta Katie Logan è ben decisa a dare seguito alla sua minaccia: se Bill la abbandonerà per mettersi con sua sorella Brooke, gli farà causa per portargli via sia il figlio che l’intera azienda! Dopo questa sparata lo Spencer, stressato e preoccupato, chiama la stessa Brooke per cercare un po’ di conforto. Ma anche qui trova una porta chiusa: la maggiore delle Logan non sembra propensa a cedere alle sue insistenze, intenzionata com’è a non fare del male a sua sorella. Nel frattempo c’è un altro litigio in corso. A casa di Steffy e Wyatt non tira una buona aria da quando Quinn – nostalgica di un sereno clima familiare – ha chiesto alla coppia di mettere una pietra sul passato e riprendere i rapporti. Il figlio sarebbe possibilista al riguardo – dopo tutto si tratta sempre di sua madre – ma con la nuora non c’è trippa per gatti! Risultato: c’è maretta tra Steffy e Wyatt!