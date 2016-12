Anticipazioni Un posto al sole. Le trame di venerdì 23 e lunedì 26 dicembre 2016. «Giovanna trova Nunzio!» Prosegue l’aspro confronto tra Franco e Angela su come comportarsi con Nunzio. La donna è convinta che il ragazzo debba costituirsi, mentre Boschi – più vicino alle istanze di suo figlio – vuol fare di tutto per evitargli l’arresto. Nel frattempo le anticipazioni di UPAS riferiscono che Angela decide di passare all’azione, e fornisce a Giovanna Landolfi tutte le dritte necessarie per trovare il rifugio dove Nunzio è nascosto.

«Michele Saviani parla con Scheggia…» Anticipazioni UPAS. Le trame di venerdì 23 e lunedì 26 dicembre 2016.

Nel frattempo le anticipazioni di Un posto al sole ci avvertono che il confronto fra Matteo e Roberto Ferri non è stato privo di conseguenze. L’amico di Marina si è sentito punto sul vivo dalle considerazioni di colui che è a tutti gli effetti il suo rivale in amore. Allora l’uomo prende una dura decisione, e finisce per non rispondere più alle insistenti chiamate della Giordano. Intanto anche Michele ha un confronto. Saviani parla con Scheggia a proposito del suo romanzo, la cui pubblicazione è ormai imminente. Dal colloquio col direttore della radio dovrà trarre molti spunti di riflessione…