Anticipazioni Una vita – Acacias 38. La trama della puntata del 23 dicembre 2016. «Una ghiotta quindicina per gli aficionados!» Si apre dalla prossima puntata una quindicina che risulterà deliziosa per tutti i telespettatori che apprezzano particolarmente le storie di Acacias 38, un’altra delle fortunate invenzioni di Aurora Guerra. Le anticipazioni e news di Una vita annunciano infatti che da martedì 27 dicembre fino all’8 gennaio 2017 – data del ritorno di Beautiful – andranno in onda puntate doppie, e anche più!

«Le manovre di Ursula». Anticipazioni Una vita – Acacias 38. La trama della puntata del 23 dicembre 2016.

Nel frattempo seguiamo insieme le anticipazioni della trama della puntata del 23 dicembre 2016 di Una vita – Acacias 38. Fabiana avvisa Cayetana che – contrariamente a quanto si era assunto l’impegno di fare – Ursula non è andata a chiedere l’aiuto del vescovo. Nel frattempo l’ispettore Mauro San Ementerio viene informato da Berta che è in atto una manovra, sempre da parte di Ursula, per ottenere la scarcerazione della Sotelo Ruz. Intanto la domestica dice all’ispettore che Manuela e Germán non sono morti.