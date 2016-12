Anticipazioni Victor Ros. Lola si dichiara a Victor! Le trame del 23 e 27 dicembre 2016.

Victor Ros – Anticipazioni e trame di venerdì 23 e martedì 27 dicembre 2016. «Il Sogno della ragione: prima e seconda parte». Scopriamo attraverso le anticipazioni della fiction spagnola Victor Ros perché il nostro eroe viene promosso e la reazione di Carballo alla notizia. È don Fernando Buendía che, appena nominato prefetto, lo promuove ad ispettore di primo livello – mettendolo a capo della Brigada Metropolitana – dal momento che è convinto che il giovane abbia tutte le qualità per condurre le indagini sulle prostitute assassinate, così come avrebbe fatto – se non fosse stato ucciso – il suo predecessore.

«Pensare Martinez…» Victor Ros – Anticipazioni e trame di venerdì 23 e martedì 27 dicembre 2016.

Secondo le anticipazioni di Victor Ros il protagonista è persuaso che Martinez sia stato ucciso perché aveva trovato la pista giusta. Per tale motivo Victor sente che per scoprire i colpevoli deve cercare di pensare come avrebbe fatto il suo tutore. I suoi insegnamenti di vita ma soprattutto professionali sono per lui una valida guida e si riveleranno illuminanti. La Brigada Metropolitana lo segue con entusiasmo, convinta di aver trovato in lui un nuovo leader.

«Carballo e la morte di Alonso». Victor Ros – Anticipazioni e trame di venerdì 23 e martedì 27 dicembre 2016.

Nel frattempo le anticipazioni di Victor Ros relative all’episodio «Il Sogno della ragione: prima e seconda parte» mostrano che Carballo viene a sapere che la morte del signor Alonso sarebbe stata causata dalla giovane moglie Lucía. Di conseguenza si mette a brigare per farsi assegnare il caso. La sua idea è quella di arrestare la donna. A Victor sorgono seri dubbi sull’intento del collega, che sta operando sulla base di una soffiata da un detenuto.

«Il sogno ricorrente e l‘amore di Lola». Victor Ros – Anticipazioni e trame di venerdì 23 e martedì 27 dicembre 2016.

Tuttavia le anticipazioni e le trame di Victor Ros ci dicono che l’investigatore – impegnato com’è su un altro fronte – anche se intuisce che c’è sotto qualcosa, preferisce non approfondire. Almeno per il momento. Nel frattempo si rivela molto utile per le sue indagini l’intervento di Lola La Valenciana (Megan Montaner), che lo mette sul chi va là relativamente ad alcuni aspetti dell’intera vicenda. Tra l’altro Lola finisce per confessare a Victor di essersi innamorata di lui. Intanto l’ispettore Ros è quasi ossessionato da un sogno ricorrente che riguarda gli omicidi delle prostitute. In esso c’è un elemento, un dettaglio particolare, che – appena messo bene a fuoco – finirà per metterlo sulla pista giusta.