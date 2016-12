Beautiful Anticipazioni e News: arrivederci a Gennaio 2017 con tantissime novità…

Beautiful Anticipazioni e News. «La programmazione natalizia». Salta per un paio di settimane la programmazione della soap californiana che appassiona trecento milioni di telespettatori in tutto il mondo e che in Italia va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 13:40. Secondo le anticipazioni e le news relative al palinsesto di Mediaset, la programmazione di Beautiful viene sospesa durante il periodo natalizio. La madre di tutte le soap torna direttamente lunedì 9 gennaio 2017. Le storie della famiglia Forrester lasciano il posto a Una vita – Acacias 38, la serie creata da Aurora Guerra.

«Uno sguardo al palinsesto». Beautiful Anticipazioni e News: ultimo episodio 23 dicembre 2016 ritorno 9 gennaio 2017!

Le anticipazioni e le news relative al palinsesto di Mediaset, mostrano che l’ultimo episodio di Beautiful prima delle feste sarà trasmesso venerdì 23 dicembre. Poi l’edizione italiana di The Bold And The Beautiful ritorna direttamente il 9 gennaio 2017. E allora ci saranno moltissime novità. Dal 27 dicembre in poi andranno in onda un episodi doppi di Una Vita a partire dalle 13:40. Questo accorcerà non poco la distanza temporale tra le puntate spagnole e quelle italiane, portandoci nel cuore della seconda stagione. Dopo Una Vita, alle 14:45 – al posto di Uomini e Donne – c’è Victor Ros che alle 15:50 fa luogo a Il Segreto. Spazio alle soap spagnole – dunque – che sono tanto gradite ai telespettatori italiani. Olé!