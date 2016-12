Capodanno 2017: il Capodanno Rai in diretta da Potenza, tutti gli artisti che parteciperanno alla notte di San Silvestro

Capodanno 2017, da Potenza il Capodanno Rai. La notte del 31 dicembre si svolgerà come di consueto il Capodanno Rai, quest’anno in diretta dalla città di Potenza. La trasmissione che si occupa di accompagnarci in questo 2017 si chiama “L’anno che verrà”, e sarà condotta da Amadues e Teo Teocoli con Francesca Barra in collegamento da Matera. Gli artisti che si esibiranno saranno moltissimi, sia nazionali che regionali.Questo incredibile spettacolo che unisce musica, comicità e spettacolo sarà allestito in piazza Mario Pagano, difronte il teatro Stabile e sarà possibile seguirlo su Rai 1. Secondo le ultime anticipazioni ufficiali, gli artisti che saliranno sul palco di questo Capodanno 2017 a Potenza saranno moltissimi, da Renzo Arbore a Benji e Fede. Vediamo nel dettaglio quali sono tutti gli artisti che prenderanno parte al Capodanno 2017 a Potenza.

Capodanno 2017: tutti gli artisti che prenderanno parte al Capodanno Rai a Potenza.

Il Capodanno 2017 della Rai questa settimana sarà in diretta da Potenza, e gli ospiti che prenderanno parte alla serata saranno moltissimi. NeK, Alex Britti, Edoardo Bennato, Renzo Arbore, Tony Hadley degli Spandau Ballet, Arisa, Benji e Fede, Noemi, Valerio Scanu e tanti altri artisti locali e provenienti dai talent. Secondo le ultime anticipazioni ufficiali saliranno sul palco di questo Capodanno 2017 anche alcuni dei protagonisti dell’ultima edizione di Tale e quale show tra cui Silvia Mezzanotte, Leonardo Fiaschi e Lorenza Mario. La regia sarà affidata a Maurizio Pagnussat e le coreografie a Marco Garofalo.