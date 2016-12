Caterina Balivo, il look a Detto Fatto di oggi, 23 dicembre 2016: gonna a ruota e camicetta sui toni del verde

Caterina Balivo, il look a Detto Fatto di oggi, 23 dicembre 2016. Caterina Balivo torna su Rai 2 con un’altra puntata di Detto Fatto, l’ultima prima dell’atteso Natale 2016. Ogni giorno Caterina propone degli splendidi outfit, e anche oggi non ha deluso le aspettative di tutti coloro che attendono con curiosità l’ingresso della conduttrice in studio per scoprire che abito ha scelto di indossare. Per Detto Fatto di oggi, venerdì 23 dicembre 2016, Caterina ha scelto un outfit quasi fiabesco: si tratta di una gonna lunga a ruota sui toni del verde con fantasia geometrica ed una camicetta verde smeraldo con generosa scollatura. A completare il look sono delle bellissime décolleté verde scuro lucide.

Caterina Balivo, i capelli a Detto Fatto di oggi, 23 dicembre 2016.

Caterina balivo porta i suoi capelli con un elegante long bob. Questo scelto da Caterina costituisce uno dei tagli di capelli di maggiore tendenza, dopo la scorsa estate, anche per l’Inverno 2017. A Detto Fatto di oggi, 23 dicembre 2016, Caterina ha deciso di portare i capelli sciolti sulle spalle con piega leggermente mossa.