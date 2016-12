Detto Fatto, i tutorial di oggi, 23 dicembre 2016: cucina, make up, decorazioni natalizie ed un sorriso dei bambini del Policlinico di Milano...

Detto Fatto, i tutorial di oggi, venerdì 23 dicembre 2016: il sorriso dei bambini della Clinica De Marchi del Policlinico di Milano. Detto Fatto torna puntuale oggi, venerdì 23 dicembre 2016, per l’ultima puntata natalizia. Il programma condotto da Caterina Balivo tornerà in onda su Rai 2 martedì 27 dicembre 2016. Durante la settimana dell’Immacolata abbiamo assistito ad un bellissimo gesto da parte di Caterina Balivo e dello staff di Detto Fatto, che hanno donato un bellissimo albero di Natale ai bimbi ricoverati alla Clinica De Marchi del Policlinico di Milano. Oggi Caterina Balivo, Giovanni Ciacci e Babbo Natale torneranno alla clinica De Marchi per leggere insiene ai bambini ricoverati alcuni messaggi arrivati in redazione con l’hashtag #ANataleSorridoPerché.

Detto Fatto, i tutorial di oggi, 23 dicembre 2016: cucina, tavola natalizia e make up.

A Detto Fatto Alessandro Servida ci insegna un’ottima ricetta con protagonista il pandoro. Titty e Flavia spiegano a Detto Fatto come imbandire una perfetta tavola di Natale. Sono necessari una tovaglia di pizzo, un sotto tovaglia di raso blu, dei piatti con il richiamo al colore blu e tre centrotavola diversi tra loro. Fabiano Oldani ci spiega come realizzare un grazioso centrotavola senza bisogno di recidere i fiori: ci sono, infatti, delle piantine che possono essere usate come centrotavola e che fanno una bellissima figura.

A Detto Fatto torna il make up artist Alioscia Mussi, che oggi si cimenta in una prova difficile: Caterina gli darà alcuni doni, e utilizzando questi regali Alioscia deve realizzare il trucco.