Eventi per la Vigilia di Natale: eventi il 24 dicembre 2016 a Milano..

Eventi per la Vigilia di Natale: il mercatino del gusto a Milano. Dopo il successo della prima edizione ritorna Il Mercatino del Gusto a CityLife, l’unica manifestazione natalizia milanese dedicata alle eccellenze gastronomiche italiane. Anche quest’anno la selezione dei produttori e gli allestimenti saranno curati da Longo Un Mondo di Specialità, azienda con oltre cinquant’anni di storia, leader nella regalistica aziendale. Tra le novità troverete la location che ospiterà l’evento: Piazza Elsa Morante (parco CityLife), il cui viale alberato sarà elegantemente addobbato per ricreare una suggestiva atmosfera natalizia.

Eventi per le Vigilia di Natale: l’evento per gli amanti del gusto.

Il Mercatino del Gusto a CityLife sarà a ingresso libero e aprirà i battenti da sabato 3 dicembre e sino a sabato 24 dicembre 2016, con orario dalle 12.00 sino alle 20.00. La selezione delle aziende, curata da Longo, è garanzia di assoluta qualità: i produttori presenti saranno venticinque e rappresentano le punte di diamante dell’enogastronomia italiana e non. Si tratta dunque di un’occasione imperdibile per gli amanti del gusto, che in una sola location potranno degustare e acquistare veri prodotti di qualità, taluni non facilmente reperibili nei comuni negozi di alimentari. Dai migliori salumi italiani, come quelli dell’Antica Norcineria Morelli o il prosciutto di San Daniele Dok Dall’Ava; ai condimenti e sottoli di Agnoni, ai panettoni di Bardi, al cioccolato artigianale di Audere e al torrone piemontese di Barbero.