Cosa vedere stasera in tv? La guida tv completa di stasera, tutti i programmi tv di oggi, venerdì 23 dicembre 2016 su Rai, Mediaset e su La7 e le anticipazioni e le ultime news. Scopriamo i programmi tv che andranno in onda oggi, venerdì sera, 23 dicembre 2016 sulle reti Rai, Mediaset e La7. Su Rai 1 andrà in onda il programma Music Quiz. Su Canale 5 vedremo il film Indovina chi viene a Natale? Vediamo in dettaglio la programmazione tv ed alcune anticipazioni di stasera, venerdì 23 dicembre 2016 su Rai, Mediaset e La7.

Stasera in tv su Rai 1 andrà in onda il programma Music Quiz. Amadeus torna all’Auditorium Rai di Napoli per condurre “il game show musicale prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy. La musica, in tutti i suoi generi, dai classici degli anni ’60 alle ultime hit trasmesse dalle radio, sarà la protagonista del quiz in prima serata, che vedrà sfidarsi otto personaggi famosi.

Su Rai 2 vedremo il film di animazione Rapunzel – L’intreccio della torre. La trama, Flynn Rider, il bandito più ricercato e più affascinante del regno, si ritrova costretto a stringere un patto con una ragazza dai lunghissimi capelli d’oro che vive imprigionata all’interno di una torre. L’improbabile coppia intraprende una rocambolesca fuga in compagnia di un cavallo “poliziotto, un camaleonte ultraprotettivo e una burbera banda di balordi.

Su Rai 3 andrà in onda il film L’attimo fuggente. La trama, John Keating, insegnante di letteratura inglese, arriva nel 1959 alla Welton Academy dove regnano Onore, Disciplina, Tradizione e ne sconvolge l’ordine insegnando ai ragazzi, attraverso la poesia, la forza creativa della libertà e dell’anticonformismo.

Su Rete 4 si potrà vedere il programma tv Il terzo indizio. Racconta attraverso accurate ed originali docufiction episodi di cronaca che, negli anni, hanno diviso l’opinione pubblica. In particolare, il programma a cura di Siria Magri volge la sua attenzione alle donne fatte oggetto di violenza: i casi mostrati, infatti, hanno come protagoniste vittime di omicidi nati perlopiù all’interno delle mura domestiche.

Stasera in tv su Canale 5 andrà in onda il film Il peggior Natale della mia vita. La trama, in occasione del Natale, Giorgio, sua moglie Clara e la figlia Margherita sono stati invitati a passare le vacanze nel castello di Alberto. Paolo, il marito di Margherita li raggiungerà non appena possibile.

Su Italia 1 vedremo il programma Gianna Nannini – History Tour. Dopo l’uscita della raccolta di 32 tracce nella versione Standard e 45 in quella Deluxe, che contiene brani storici, sei inediti e l’unica versione remake di Un’estate italiana. Gianna Nannini va in scena su Canale 5 con il concerto “Gianna Nannini – History Tour”.

Venerdì sera, 23 dicembre 2016, su La7 andrà in onda il programma tv Crozza nel paese delle meraviglie. Maurizio Crozza si lancia nel “circo” dell’Italia contemporanea con un’ora di spettacolo a settimana nel quale ci racconterà e descriverà a modo suo l’attualità, la politica e il costume del nostro Paese.