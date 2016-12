Il terrorista di Belino Anis Amri ucciso a Milano dalla polizia

L’uccisione del terrorista: la ricostruzione dei fatti.

Il terrorista Anis Amri è stato fermato dalla polizia per un controllo mentre camminava a piedi di fronte alla stazione di Sesto S. Giovanni alle tre del mattino. Senza esitazione ha estratto una pistola calibro 22 dallo zaino che aveva con sé ed ha sparato agli agenti urlando “Allah Akbar”. Uno dei due è rimasto ferito ad una spalla ed il collega ha risposto al fuoco uccidendo il magrebino. L’uomo è arrivato in Italia dalla Francia, raggiungendo Torino e poi spostandosi in treno fino a Milano. Successivamente è giunto a Sesto San Giovanni.