La prova del cuoco: il look di Antonella Clerici nella puntata di oggi 23 dicembre 2016

Antonella Clerici: il look di oggi a La prova del cuoco del 23 dicembre 2016. Antonella Clerici anche oggi ha salutato i telespettatori de La prova del cuoco con un look in tema super natalizio ed un simpatico cappellino da perfetta Santa Claus. Questa settimana abbiamo visto mise coloratissime e scintillanti per la conduttrice de La prova del cuoco con paillettes e glitter a gogo sui suoi delicatissimi pullover.

Antonella Clerici: il Look natalizio di oggi nella puntata del 23 dicembre 2016.

Antonella Clerici indossa un bellissimo pullover con i colori del Natale e il disegno delle stelle natalizie applicato sulla maglia. Il makeup è vibrante nei toni chiari e luminosi. La conduttrice de La prova del cuoco anche oggi ha ospitato tanti maestri di cucina che hanno creato gustose ricette da sperimentare a casa. Sal De Riso, Gino Sorbillo, Gianfranco Pascucci hanno proposto le loro idee in cucina per questo Natale. Ad inaugurare la puntata il coro delle voci bianche che ha cantato le canzoni delle feste…