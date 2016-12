Make-up 2017: come realizzare uno smoky eyes per la notte di Capodanno 2017!

Make-up 2017: lo smoky eyes per la notte di Capodanno. La notte di Capodanno 2017 è vicina e ogni donna desidera apparire al meglio per non passare inosservate. Si parte dall’acconciatura dei capelli, all’abito, alle mani fino ad arrivare al trucco, tutto deve essere curato nei dettagli. Creare un trucco smoky eyes può dare un tocco di sofisticatezza e intensità al vostro look. Con gli strumenti giusti e un po’ di esperienza realizzarlo alla perfezione è alla portata di tutti. Vediamo alcuni pratici consigli per realizzare uno smoky eyes in modo molto semplice. Scegliere i colori. Si possono usare quelli che si preferiscono per lo smoky, l’importante è disporre di almeno tre ombretti dalla tonalità simile. Il classico trucco smoky eyes viene creato con il nero o il grigio, ma sono piuttosto diffusi anche il bronzo e il marrone. Agli occhi verdi sta piuttosto bene uno smoky nei toni del grigio e del color prugna; per quelli azzurri sono preferibili bronzo e marrone, mentre per quelli castani il blu marino e il grigio. Si possono utilizzare anche ombretti compatti e in crema, ma per avere un buon risultato quelli in polvere libera sono i migliori.

Make-up 2017: come realizzare in modo molto semplice uno smoky eyes per uno sguardo che lascerà il segno.

Prima di tutto bisogna procedere alla preparazione della base. Prima di iniziare a creare lo smoky eyes, si dovrebbe realizzare una base viso neutra. Si passa poi all’ applicazione dell’illuminante. Questo ombretto è il più chiaro dei tre. Usando un pennello apposito, applicalo nell’angolo interno di entrambe le palpebre. Sfumalo anche direttamente sotto le sopracciglia, da un’estremità all’altra dell’arcata. Si procede poi con l’applicazione dell’ombretto dalla tonalità media. Prelevalo con un pennello e stendilo sull’intera palpebra mobile. Sfumalo nell’angolo interno con l’illuminante, in modo che non si crei uno stacco netto tra i due colori. Applicalo dal basso verso l’alto, fino alla piega naturale della palpebra; non arrivare fino all’illuminante sotto all’arcata sopraccigliare. In ultimo il colore più scuro. Cominciare dall’angolo esterno dell’occhio, tracciando una C dall’esterno all’interno, fino alla parte centrale dell’attaccatura delle ciglia, stendendolo anche nella piega dell’occhio. Per aggiungere intensità allo smoky, applicare l’ombretto realizzando una punta verso l’estremità del sopracciglio, creando una forma più simile a una “<” piuttosto che a forma di “C”. Assicuratevi che il punto più scuro sia quello corrispondente all’angolo esterno dell’attaccatura delle ciglia.

Applicare un tocco di ombretto scuro anche sotto la rima interna dell’occhio. Anche in questo caso, bisogna partire dall’angolo esterno e non superare il centro dell’attaccatura delle ciglia. In questo modo, si riuscirà a equilibrare la parte scura superiore. Sfumare le tra tonalità di ombretti da non creare stacchi netti e infine per uno sguardo da gatta aggiungere un eyeliner nerissimo o una matita da sfumare leggermente. Per chi vuole osare con uno sguardo magnetico può applicare brillantini o piccoli strass nella parte scura dell’occhio, l’effetto sarà a dir poco stupefacente.