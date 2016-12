Natale 2016, le idee regalo: i gioielli di Diva Gioielli e Pandora per un Natale ricco di luce

Natale 2016, le idee regalo: i gioielli di Diva Gioielli. Mancano pochi giorni al Natale 2016 e molto spesso sono sempre gli ultimi giorni prima dell’inizio ufficiale delle feste quelli che fanno correre di più per la scelta dei doni. Per un regalo ricercato e fa colpo su chi lo riceve la nuova collezione Piper’s Stars di Diva Gioielli, che comprende bijoux in argento silver, placcato oro o oro rosa fa al caso vostro. Una serie che veste polsi, decolletè e lobi con un firmamento di stelle dalle punte irregolari. La collezione è molto fresca e sbarazzina e ci ricorda un po’ l’estrosa bigiotteria anni 80, pur senza la sua pesantezza. Insomma, per chi volesse fare un regalo dal sapore retrò a chi apprezza il genere, un po’ di ispirazione viene da questa linea.

Natale 2016, le idee regalo: i gioielli firmati Pandora.

Con i gioielli Pandora è facile trovare un regalo perfetto per lei adatto a qualsiasi occasione. Tanti charm natalizi per comporre i vostri bracciali come l’incantevole albero natalizio, impreziosito da una luminosa stella in Oro 14k, da ornamenti colorati e ghirlande. Questo charm in argento incarna perfettamente lo spirito del Natale. Lo charm a pupazzo di neve in argento è simpatico, paffutello e decorato con un cappello e una sciarpa scintillanti, porterà una ventata di allegria al tuo bracciale, come anche molti altri modelli di charm ma non solo.